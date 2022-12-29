人民网北京12月29日电 （记者申佳平）今日，在国家发展改革委召开的专题新闻发布会上，国家发展改革委经济贸易司副司长张江波介绍，在“宅经济”带动下，2022年我国即时配送订单预计超过400亿单，市场规模达到约2000亿元。近期，国家发展改革委正在牵头研究制定综合性政策文件，进一步促进即时配送健康有序发展。

“现代物流兼具生产性服务业和生活性服务业的双重特点，不仅是促进市场供需对接和实体商品流通的重要基础，而且创造了大量就业岗位。”张江波介绍，据行业协会统计，我国物流相关从业人员超过5000万人，对稳就业具有重要意义。特别是应对疫情期间，现代物流在保障生活物资供应、维持正常生产生活秩序等方面发挥了重要作用，与水电气等重点行业一样，成为保障社会民生的重要支撑。

张江波表示，“十四五”期间，国家发展改革委将会同相关部门重点从三方面加大工作力度，更好发挥现代物流民生保障作用。

一是支撑扩大内需和消费升级。完善商贸、快递、冷链物流网络，健全城市特别是超大特大城市物流设施网络，加强重点生活物资保障能力；补齐农村物流设施和服务短板，加快工业品下乡、农产品出村双向物流服务通道升级扩容、提质增效，扩大优质消费品供给。

二是保障食品药品消费安全。依托国家骨干冷链物流基地等大型冷链物流设施，加强生鲜农产品检验检疫等质量监管。加快建立覆盖冷链物流全链条、医药物流全流程的动态监测和追溯体系，提升冷链物流质量保障水平。

三是支持新业态发展创造更多就业岗位。稳步发展即时配送、网络货运等新业态新模式，创造更多就业岗位，保障就业人员合法权益。

张江波透露，近期，国家发展改革委将重点推进两方面工作。一是促进即时配送行业健康有序发展，二是推进城郊大仓基地布局建设。

即时配送，是综合运用新一代信息技术和人力众包等模式，实现点到点、无仓储、无中转、即需即送的快捷物流服务。张江波强调，在餐饮外卖特别是疫情催生的“宅经济”带动下，即时配送实现高速发展，在保障生活物资供应、改善居民消费体验、促进扩大消费等方面发挥了积极作用。据有关行业协会反映，2022年我国即时配送订单预计超过400亿单，同比增长30%左右，市场规模达到约2000亿元。

张江波表示，作为跨界融合的新兴现代物流业态，即时配送与现行政策体系、管理机制不完全适应，行业发展面临一系列突出问题，包括适应即时配送特点的政策框架体系不完善、传统劳动保障制度不适应新就业形态劳动者权益保障需要、平台企业协同管理作用发挥不足以及标准规范、配套设施设备不健全等。对此，国家发展改革委正在牵头研究制定综合性政策文件，加强系统谋划和总体部署，进一步促进即时配送健康有序发展。

同时，城郊大仓基地直接面向城市消费市场，具备仓储、分拣、加工、包装等综合服务能力，与即时配送等新兴物流业态紧密相关，是优化城市物流体系、完善城市消费流通网络、提高城市应急保障能力的重要手段。

他表示，为贯彻落实国务院有关工作部署，国家发展改革委正在组织开展城郊大仓基地布局建设研究工作。初步考虑，拟重点面向大城市布局建设一批城郊大仓基地，统筹发挥城郊大仓基地贴近消费市场、综合服务能力强，以及国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地资源集聚能力强、服务辐射范围广、一体化运作效率高等优势，推动形成“平时服务、急时应急”的“国家物流枢纽（国家骨干冷链物流基地）+城郊大仓基地”的生活物资物流设施网络，有效提高城市物流体系“平急转换”水平、城市生活物资和消费品保障能力。

(责编：申佳平、吕骞)

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