人民网北京12月29日电 （记者赵竹青）北京时间2022年12月29日12时43分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将试验十号02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。记者从火箭抓总研制单位中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”）获悉，此次发射为长征系列运载火箭2022年发射任务画上了圆满的句号。

火箭院长征三号甲系列运载火箭总体主任设计师张亦朴介绍，为高质量保证成功、高效率完成任务，型号队伍从质量管控、技术状态控制、实物状态确认、地面设备全面检修等方面共计采取了19项加严措施，全面提升产品可靠性和质量管理精度。

执行此次任务的长三乙火箭技术状态总体稳定。长三甲系列火箭从上世纪80年代研制，经过30多年的不断改进、发展，已经逐渐趋于成熟，可靠性较高，综合性能指标优越，是我国目前发射次数最多、技术最成熟的系列火箭。并且继2021年?9月27日长三乙火箭成功发射试验十号卫星之后，这已是长三乙火箭与“乘客”的第二次牵手，但型号队伍依然以如履薄冰、如临深渊的态度，结合这次任务进行了4项优化改进，进一步提高火箭对发射任务的适应能力。

在备战发射任务的同时，型号队伍高度重视，切实抓细抓实疫情防控各项工作，制定完备预案，采取针对性措施，克服了人员紧张以及疫情影响等难题，成功应对“任务+疫情”的双重考验。另外，面对发射场任务交叉并行的情况，研制团队还跨型号进行岗位支援，帮助兄弟型号开展现场操作测试工作，全力确保各项发射任务的圆满完成。

(责编：赵竹青、吕骞)

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