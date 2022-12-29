原标题：邮储银行：大力发展绿色金融 助力绿色低碳转型

12月23日，“2022绿色金融国际峰会·滇池论坛”举行，中国邮政储蓄银行副行长杜春野应邀以视频形式参加论坛，以“大力发展绿色金融 助力绿色低碳转型”为主题发表演讲。

杜春野表示，党的二十大对中国式现代化、推动绿色发展、促进人与自然和谐共生等多个方面进行了全面战略部署，为商业银行发展绿色金融、助力绿色低碳转型指明了方向。

杜春野介绍，邮储银行积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，深刻认识到，发展绿色金融，不仅是构建人类命运共同体、促进人与自然和谐共生的客观需要，也是服务绿色低碳转型、实现高质量发展的内在要求；深刻认识到，发展绿色金融，不是要我们做、让我们做，而是自己必须做。

针对大力发展绿色金融，杜春野提出，应坚持系统观念，结合自身的战略定位，从公司治理、创新驱动、激励约束、风险管理、合作交流等多个方面协同推进，促进绿色金融又好又快发展，更好地服务经济社会绿色低碳高质量发展。一是健全公司治理，是做好绿色金融的本质要求；二是坚持创新驱动，是发展绿色金融的核心动力；三是完善激励约束机制，是发展绿色金融的必要条件；四是加强风险管理，是绿色金融行稳致远的根本保障；五是共建绿色金融生态圈，是绿色金融长远发展的必由之路。下一步，邮储银行将认真学习贯彻党的二十大精神，大力发展可持续金融、绿色金融和气候融资。

数据显示，截至2022年9月末，邮储银行绿色贷款余额4,657.71亿元，同比增长34.33%。近年来，邮储银行连续被中国银行业协会授予“绿色银行评价先进单位”；连续两年获得明晟公司(MSCI)ESG评级A级；获评《环球金融》(Global Finance)“亚太地区绿色贷款杰出领导力大奖”；荣获中国上市公司协会“上市公司ESG优秀实践案例”。

本届峰会由云南省昆明市人民政府与绿色金融60人论坛共同举办，邀请监管部门、专家学者、金融机构与产业龙头企业，共议绿色金融发展新机遇，共话生态文明建设新蓝图，为绿色产业与生态发展提供更多动能，共同服务经济社会可持续发展。

(责编：曹淼、李源)

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