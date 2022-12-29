人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

邮储银行：大力发展绿色金融 助力绿色低碳转型

2022年12月29日13:16 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：邮储银行：大力发展绿色金融 助力绿色低碳转型

　　12月23日，“2022绿色金融国际峰会·滇池论坛”举行，中国邮政储蓄银行副行长杜春野应邀以视频形式参加论坛，以“大力发展绿色金融 助力绿色低碳转型”为主题发表演讲。

　　杜春野表示，党的二十大对中国式现代化、推动绿色发展、促进人与自然和谐共生等多个方面进行了全面战略部署，为商业银行发展绿色金融、助力绿色低碳转型指明了方向。

　　杜春野介绍，邮储银行积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，深刻认识到，发展绿色金融，不仅是构建人类命运共同体、促进人与自然和谐共生的客观需要，也是服务绿色低碳转型、实现高质量发展的内在要求；深刻认识到，发展绿色金融，不是要我们做、让我们做，而是自己必须做。

　　针对大力发展绿色金融，杜春野提出，应坚持系统观念，结合自身的战略定位，从公司治理、创新驱动、激励约束、风险管理、合作交流等多个方面协同推进，促进绿色金融又好又快发展，更好地服务经济社会绿色低碳高质量发展。一是健全公司治理，是做好绿色金融的本质要求；二是坚持创新驱动，是发展绿色金融的核心动力；三是完善激励约束机制，是发展绿色金融的必要条件；四是加强风险管理，是绿色金融行稳致远的根本保障；五是共建绿色金融生态圈，是绿色金融长远发展的必由之路。下一步，邮储银行将认真学习贯彻党的二十大精神，大力发展可持续金融、绿色金融和气候融资。

　　数据显示，截至2022年9月末，邮储银行绿色贷款余额4,657.71亿元，同比增长34.33%。近年来，邮储银行连续被中国银行业协会授予“绿色银行评价先进单位”；连续两年获得明晟公司(MSCI)ESG评级A级；获评《环球金融》(Global Finance)“亚太地区绿色贷款杰出领导力大奖”；荣获中国上市公司协会“上市公司ESG优秀实践案例”。

　　本届峰会由云南省昆明市人民政府与绿色金融60人论坛共同举办，邀请监管部门、专家学者、金融机构与产业龙头企业，共议绿色金融发展新机遇，共话生态文明建设新蓝图，为绿色产业与生态发展提供更多动能，共同服务经济社会可持续发展。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央企专业化整合新进展：中企联合油脂有限公司完成组建
　　人民网北京12月29日电 （黄盛）今日，中粮集团公司（以下简称“中粮”）与中储粮集团公司（以下简称“中储粮”）开展股权层面合作，共同完成中企联合油脂有限公司的组建。 目前，中粮和中储粮两家公司团队正在推进运营前的准备工作，将于2023年1月正式开业运营。…
10部门：支持国家级经开区创新提升更好发挥示范作用
　　人民网北京12月29日电 （记者赵竹青）商务部、发展改革委、工业和信息化部等10部门近日联合印发《关于支持国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用若干措施的通知》（以下简称《通知》）。《通知》围绕稳定和扩大制造业引资规模，着力解决制造业发展所需资金、土地、人才等资源要素瓶颈制约，支持综合发展水平考核评价排名靠前的国家级经济技术开发区更好发挥示范作用，从加大招商引资支持力度、强化制造业项目要素保障、着力推动制造业提质增效、全力维护产业链供应链稳定等四个方面提出12条支持举措。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部