陈昌智：以高质量发展推进中国式现代化建设
人民网北京12月29日电 （黄盛）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。第十一届、十二届全国人大常委会副委员长，民建中央原主席陈昌智在致辞中表示，要以高质量发展推进中国式现代化建设，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，奠定坚实的物质技术基础。
本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署来洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。
陈昌智表示，回首即将过去的2022年，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，这对于高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面建设社会主义现代化国家具有重大意义。
“这一年来，中国经济社会发展稳字当头、稳中求进，面对国内外环境一些超预期变化，应变克难、主动作为，推动经济进一步回稳向上，实现了新冠肺炎疫情防控与经济社会发展的高效统筹。”他说。
经济工作是党和国家的中心工作，围绕以高质量发展推进中国式现代化建设，陈昌智表示，首先，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。当前，高质量发展在构建社会主义市场经济体制、建设现代化产业体系、全面推进乡村振兴、促进区域协调发展、推进高水平对外开放等方面做出了系统安排。未来经济的发展要实现质的有效提升、量的合理增长，在高质量发展中不断做大、做强。
其次，坚定不移用新发展理念书写中国式现代化的时代答卷。无论是研判中国经济形势，还是谋划未来发展策略，秉持正确的发展理念都是决定成效的关键。贯彻新发展理念是遵循经济规律、保持经济健康发展的必然要求，要坚持以问题导向来补上高质量发展的短板，奋力书写全面建设社会主义现代化国家的新篇章。
三是把维护国家安全贯穿在发展的各领域、全过程。国家安全体系和能力现代化是中国式现代化的题中之义，更是推动中国式现代化行稳致远的保障。当前和今后一个时期，我国经济发展面临的国际环境和国内条件都在发生深刻复杂的变化，要坚持一级抓一级、层层抓落实，应对好重大风险挑战，把改革发展稳定的各项工作做实做好。
“中国经济已经被各种‘压力测试’所检验，只要我们更好把握战略有利条件，在风险挑战面前砥砺前行，就一定能够推动中国经济的航船行稳致远。让中国式现代化建设，在高质量发展中不断显现。”陈昌智说。
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