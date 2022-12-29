人民网北京12月29日电 （记者栗翘楚）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。十二届全国政协副主席、全国工商联原主席王钦敏在致辞中表示，2022年以来，面对复杂严峻的国内外发展环境，我国有效统筹疫情防控和经济社会发展工作，保持了经济社会发展大局总体稳定。下一步，要牢牢把握推动高质量发展这个“首要任务”，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，继续把稳增长放在更加重要的位置。

本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署来洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。

党的二十大报告提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。发展是党执政兴国的第一要务。没有坚实的物质技术基础，就不可能全面建成社会主义现代化强国。

王钦敏认为，本届论坛聚焦中国和世界经济的发展态势，聚焦国家经济社会高质量发展主题，关系我国社会主义现代化建设全局。对此，他分享三点思考：

一是高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务、基本路径。当前，全球科技、产业变革正面临新一轮发展，为我国发展带来战略新机遇。在此背景下，需实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，为全面建成社会主义现代化强国提供坚实的物质技术基础。

二是实现高质量发展是中国式现代化的本质要求。在世界经济脆弱性更加突出的背景下，我国经济延续恢复态势，发展韧性继续彰显。同时，还要看到，我国经济高质量发展还存在许多卡点瓶颈，主要体现在科技创新能力不强、供需体系质量不高、资源要素投入消耗较大、绿色生产生活方式还未完全形成等。解决好发展不平衡不充分问题，必须全面贯彻新发展理念，尽快形成创新驱动、节约集约、绿色低碳的高质量发展方式，确保经济发展和人民生活不断迈上新台阶。

三是坚持高质量发展，关键在于办好中国自己的事。实施扩大内需战略要同深化供给侧结构性改革有机结合；建设现代化产业体系，有效提升产业链供应链韧性和安全水平；推进城乡融合和区域协调发展，助力构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。推动高质量发展需确保重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控，为有效防范化解各种重大风险挑战、推动现代化建设行稳致远提供坚实保障。

(责编：郭思邈、吕骞)

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