人民网记者 乔雪峰

12月26日零时起，全国铁路实行2023年一季度列车运行图，调整后，“轨道上的京津冀”加速形成，高铁发展红利进一步释放，实现高铁出行从“通”到“畅”、从“有”到“好”、从“基本适应”到“更好满足”，沿线人民群众出行更加便利，为区域协同发展注入新动能。

近年来，我国铁路部门高质量推进京津冀地区铁路规划建设取得显著成效，陆续建成投产了京张高铁、京沈高铁、京雄城际、北京丰台站、雄安站等一批重大项目，加快推进北京城市副中心站、津兴城际等一批在建工程。2022年还开工建设了雄安新区至商丘、雄安新区至忻州高铁，年内还将全线开工建设天津至潍坊高铁，京唐、京滨城际铁路即将开通运营。

截至2022年8月底，京津冀三省市铁路营业里程达10848公里，其中高铁2369公里，铁路对京津冀地区20万人口以上城市实现全覆盖，高铁对京津冀地区所有地级市实现全覆盖，“轨道上的京津冀”加快形成，有力支撑京津冀协同发展。

京唐、京滨城际铁路即将开通运营

“轨道上的京津冀”加快形成

作为京津冀交通一体化的标志性工程，京唐城际铁路、京滨城际铁路的开通对促进京津冀协同发展，特别是强化京津冀东部地区的互联互通和沟通交流，具有重要意义和作用。

京唐、京滨城际铁路均起自北京城市副中心站，共线经过北京市通州区、河北省廊坊市、天津市宝坻区，在宝坻站分两个方向延伸，其中京唐城际铁路向东，进入河北省唐山市，接入天津至秦皇岛高铁唐山站；京滨城际铁路向南，经天津市宝坻区、武清区、北辰区、东丽区、滨海新区，接入天津至秦皇岛高铁滨海西站。

京唐城际铁路全长150公里，设计时速350公里，设北京城市副中心、燕郊、大厂、香河、宝坻、玉田南、唐山西、唐山8座车站，其中北京城市副中心站正在加快建设暂不开通运营；燕郊站、唐山站为改扩建车站，其他站为新建车站，今年底全部开通运营。

京滨城际铁路全长169公里，共包括三个区段，其中与京唐城际铁路共线的北京城市副中心至宝坻段长72公里，宝坻至北辰段长54公里，北辰至滨海西段长43公里。今年底即将开通运营的京滨城际铁路宝坻至北辰段设计时速250公里，共设宝坻、宝坻南、北辰3座车站，均为新建车站，其中宝坻站为京唐城际铁路与京滨城际铁路的交汇站。

京滨城际铁路全线建成通车后，将打通天津滨海新区与北京城市副中心站、北京站的直接联系通道。北京直达天津滨海新区仅需57分钟，从宝坻南站到北京站仅需18分钟，宝坻到天津机场只需15分钟。

完善和优化区域路网布局

助力京津冀协同发展

目前，京唐城际铁路、京滨城际铁路正在按图试运行阶段，已经进入开通倒计时。

国铁集团北京局集团公司北京客运段京秦车队党总支书记杨雪接受记者采访时表示，京唐、京滨城际铁路是京津冀协同发展国家战略的重要交通支撑，是京津冀城际交通网的组成部分，线路开通后将进一步完善和优化区域及全国路网布局，为京津冀协同发展提供重要支撑和保障。

杨雪表示，为确保京唐、京滨城际铁路高标准、高质量开通运营，北京局集团公司北京客运段成立专班，从人员安排、业务培训、疫情防控等方面做了全面准备。“自11月9日至今，京唐京滨城际列车经历了四个阶段的试运行，截止到12月27日共完成试运行484趟。”

在人员筹备方面，北京局集团公司北京客运段选拔了32名平均年龄为26岁的乘务队伍，其中，列车长8名，乘务员24人，都有着普速、动车、高铁列车的丰富值乘经验。在这32人里，25人有2022年服务保障冬奥会的工作经验，他们将服务保障冬奥会的先进服务理念和服务经验运用到京唐、京滨城际铁路列车服务工作中，让服务“软实力”紧跟列车设备设施飞速发展。

唐山工务宝坻高铁线桥车间主任张金生接受记者采访时指出，唐山工务段为了保障京唐、京滨城际铁路如期开通，抽调47人成立前期工作介入组，组建大数据分析中心，设置专人专岗，及时分析综合检测车数据，精准指导现场静态复核，科学制定精调方案，消除设备不良。加强轨道精调，逐根轨枕制定精调方案，安排专人盯控精调质量，完成精调线路420公里、道岔227组，精调后线路平均TQI达到1.5，保证了线路平顺，确保了行车平稳。

张金生表示，介入组还制定各项高铁应急处置预案，明确处置流程，开展8次应急演练，积极做好高铁各项应急处置。

疏解北京非首都功能

带动沿线城市融入“首都经济圈”

京津冀地区是世界上轨道交通路网最密集的区域之一。在这里，诞生了中国第一条时速350公里的高速铁路京津城际，建成了世界领先的智能京张高铁、智能京雄城际，建成“中国高铁第一站”北京南站、亚洲最大铁路枢纽客站北京丰台站、埋深达102米的中国埋深最大的高铁地下站八达岭长城站。

此外，建成投用的雄安站、北京朝阳站、天津西站、天津南站、石家庄站等一大批现代化高铁站，正在建设雄商、雄忻高铁和亚洲最大的地下综合交通枢纽北京城市副中心站，京沪、京广、京哈、京张、京津、京雄、津秦、津保、石济、石太等多条高铁在这里纵横飞驰。

京津冀地区的铁路发展，反映了中国铁路的沧桑巨变，也见证了中国综合国力的巨大飞跃。京唐、京滨城际铁路的开通运营，对于疏解北京非首都功能、带动沿线经济社会发展、提升区域整体经济竞争力都具有重要意义。

以唐山为例，京津冀协同发展国家战略实施以来，唐山以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”，在融入京津、对接京津、服务京津中加快发展。“十三五”至今，唐山实施与京津合作5000万元以上项目737个，完成投资达3733亿元。

2022年8月，唐山市出台《唐山市首都经济圈重要支点建设规划》和《唐山市推进首都经济圈重要支点建设实施意见》，提出将唐山建设成为首都经济圈重要支点、到2025年首都经济圈重要支点建设取得重要成效、成为承接京津产业合作支撑地、世界级城市群支撑地、生态环境改善支撑地的宏伟目标。

相关区域经济专家分析认为，京唐、京滨城际铁路的开通，将进一步提升北京与唐山、天津与唐山之间的人流、物流、信息流的流动，推动唐山持续深入承接非首都功能，为唐山实现“首都经济圈重要支点”提供全新引擎。

(责编：郭思邈、吕骞)

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