人民网北京12月29日电 （记者余璐）12月29日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。水利部副部长、党组成员刘伟平在致辞中表示，水利部将深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定全面提升国家水安全保障能力总体目标，统筹水灾害、水资源、水环境、水生态治理，加快构建高质量现代化水利基础设施体系，着力提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力，为扎实推进中国式现代化贡献水利力量。

本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署来洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。

刘伟平表示，今年以来，水利部积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，认真落实党中央、国务院决策部署，全力推动新阶段水利高质量发展，取得显著成效。

一是，水利基础设施建设取得历史性突破，为促进经济回稳向上作出积极贡献。加快实施西江大藤峡水利枢纽、黄河下游防洪治理、长江华阳河蓄滞洪区、云南滇中引水、安徽引江济淮等一批在建防洪、水资源配置骨干工程。新开工重大水利工程46项，特别是开工建设南水北调中线引江补汉、淮河入海水道二期、环北部湾广东水资源配置工程等一批事关流域区域防洪安全、供水安全、生态安全，具有战略意义的重大工程。统筹推进中小型水利工程建设，完成农村供水工程1.6万处，提升了7449万农村人口供水保障水平。全国完成水利建设投资10085亿元，成为水利建设史上完成投资最多的一年，累计吸纳就业人数236万人，同时拉动了上下游相关产业发展，为稳增长、稳就业发挥了重要作用。

二是，精准应对多发重发洪旱灾害，确保防洪安全、供水安全和粮食安全。锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”和确保城乡供水安全目标，全力应对今年洪旱叠加的严峻形势，牢牢守住水旱灾害防御底线。强化预报预警预演预案措施，科学精细调度水利工程，成功应对珠江、辽河等流域洪水，减淹城镇1649个（次）、减淹耕地1530万亩、避免人员转移690万人。面对长江流域1961年以来最严重干旱，坚持精准范围、精准对象、精准措施，实施长江流域水库群抗旱保供水联合调度和上海市抗咸潮保供水专项行动，保障了356处大中型灌区、2856万亩秋粮作物灌溉用水需求。

三是，推进水资源节约集约利用，促进经济社会全面绿色转型。全方位贯彻“四水四定”原则，深入实施国家节水行动，打好黄河流域深度节水控水攻坚战，修订钢铁、纺织染整等用水定额国家标准，1445个县区达到节水型社会标准。推动建立水资源刚性约束制度，明确省级行政区“十四五”用水总量和强度双控目标，严格建设项目水资源论证，开展取用水管理专项整治行动，实行水资源超载地区暂停新增取水许可，推进用水方式由粗放向节约集约的根本性转变。

四是，加强河湖水生态保护治理，复苏河湖生态环境。开展母亲河复苏行动，大力推进一批重点河湖生态修复治理，京杭大运河近百年来首次全线贯通、与永定河世纪交汇，大清河水系、子牙河水系、漳卫河水系实现贯通入海。实现华北地区地下水超采综合治理近期治理目标，2018年以来，浅层地下水、深层承压水水位分别平均回升2.26米和7.24米。科学推进水土流失综合治理，全国治理水土流失面积6.3万平方公里。实施引江济太水量调度，保障流域供水和生态安全，夯实长三角生态绿色本底。

下一步，水利部将如何走好“中国式现代化”新征程？刘伟平谈到，一方面，要统筹发展和安全，加快完善流域防洪工程体系。瞄准全面建设社会主义现代化国家要求，主动适应把握气候变化下水旱灾害新特点，强化流域统一治理，推进黄河古贤水利枢纽、大江大河大湖治理、重要蓄滞洪区等一批防洪骨干工程建设，全面消除病险水库安全隐患，加强中小河流治理、山洪灾害防治，加快构建水库、河道及堤防、蓄滞洪区为主要组成的现代化流域防洪工程体系。

另一方面，要推进高质量发展，加快构建国家水网。聚焦联网、补网、强链，加快构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网。积极推进南水北调后续工程高质量发展，完善国家水网主骨架大动脉；实施一批跨流域跨区域重大引调水工程和重点水源工程，加强国家重大水资源配置工程与区域重要水资源配置工程互联互通，统筹推进省市县级水网建设，完善农村供水网络，打通水网“最后一公里”。

再一方面，要坚持人与自然和谐共生，复苏河湖生态环境。深入开展母亲河复苏行动，推进京津冀“六河五湖”、福建木兰溪、吉林查干湖以及三峡、丹江口等重点江河湖库生态修复保护，持续实施重点区域水土流失综合防治、地下水超采区综合治理，加强农村水系综合整治，让河湖恢复生命、流域重现生机。

“此外，要推进智慧水利建设，提升治水管水数字化、网络化、智能化水平。推动互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与水利业务深度融合，加快推进数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生工程建设，完善水利监测预警体系和智能业务应用，构建具有预报、预警、预演、预案功能的智慧水利体系，实现水安全风险从被动应对向主动防控转变。”刘伟平说。

(责编：郭思邈、吕骞)

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