“复兴号”飞驰在福建沙溪特大桥上。国铁集团供图

人民网北京12月29日电 （记者乔雪峰）12月30日，兴国至泉州铁路（以下简称兴泉铁路）清流至泉州段将建成开通，至此，兴泉铁路实现全线贯通运营，海峡西岸铁路运输能力极大提升，赣南和闽西革命老区经济社会发展步入“快车道”。

据国铁集团负责人介绍，兴泉铁路起自京九铁路兴国站，经江西省赣州市，福建省三明市、泉州市，终至福厦铁路泉州站，全长464公里，设计时速160公里，为国家I级单线电气化铁路。

兴泉铁路分两段建设，其中兴国至清流段长174公里，已于2021年9月30日开通运营；此次开通的清流至泉州段长290公里，共设20座车站，其中永安南、大田北、泉州3座车站办理客运业务，小湖、黄塘2座车站办理货运业务，清流、明溪、三元西、德化、永春、安溪东、南安北7座车站办理客货运业务，其他车站为铁路行车技术作业站。

该负责人表示，开通运营初期，铁路部门将安排开行南昌、赣州至泉州旅客列车3对，货物列车7对，后续将根据运营情况和市场需求，不断优化列车开行方案。

开通运营前，国铁集团精心组织，严格按照各项规定和标准，对兴泉铁路清流至泉州段各专业设备进行检测验收和安全评估，对轨道状态、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该线路完全满足客货列车安全稳定运营要求，具备开通运营条件。

该负责人指出，兴泉铁路全线贯通，进一步完善了赣南和闽西地区路网结构，提高了海峡西岸铁路运输能力，将极大便利沿线人民群众出行和货物运输，带动沿线资源开发，对支持革命老区加快发展，推进乡村振兴和区域协调发展，具有十分重要的意义。

(责编：郭思邈、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经