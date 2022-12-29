人民网北京12月29日电 （记者乔雪峰）12月28日，国际清洁交通委员会（ICCT）和中国电动汽车百人会联合发布了《中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例》研究报告，该报告指出，过去三年间，尽管疫情对整个汽车市场造成显著冲击，中国新能源汽车市场依然增长显著。2021年，中国新能源汽车的增长尤为显著，其年度注册量是2020年的两倍多。

在新能源乘用车市场，新一线城市成为最大的市场贡献者，年度新车注册量市场份额占全国的29%。同时，二、三、四线城市的市场份额也有所增加，从2020年的38%增加到2021年的46%。

四线城市以87%的年度新车市场份额度，成为最强劲的私人新能源乘用车地方市场。在年度注册量前三十的领先城市中，柳州的私人市场份额最高，达到92%。

整体来看，中国消费者在该年度更偏爱微型车和SUV这两种新能源乘用车类型。从城市级别来看，小型车在三线至五线城市更受欢迎，更大、更高端且车辆性能更优的车型，则在一线至二线城市更受青睐。

在新能源商用车市场，2021年，尽管商用车整体新车市场较2020年有所收缩，但新能源商用车市场的表现抢眼，其年度注册量接近20万，市场份额约为4.6%。其中，新能源长途客车、自卸汽车和牵引车的增长最为显著。

2021年，新能源城市物流车辆注册数量超过7.5万辆，几乎是2020年的两倍。上海、深圳、苏州、北京和广州是2021年度注册量最大的地方市场，而从市场份额来看，上海、成都、苏州、重庆和长沙更为领先。绿色货运配送示范城市工程在很大程度上推动了领先城市如此蓬勃发展的新能源城市物流车市场。

2021年，全国范围内有2000多辆新能源自卸车和5000多辆新能源牵引车注册量，其总和是2020年的六倍多。这两种车型在2021年的市场份额均为1%左右。这些新能源重型卡车的显著增长得益于中国为期三年的“蓝天保卫战”和“清洁柴油机行动方案”。

2021年，中国的城市公交车接近全面电气化。97%的城市公交新车（约为8.4万辆）皆为新能源汽车。同年，中国有超过6500辆新能源长途客车注册，是2020年的四倍多。年度新能源长途客车注册量最大的三个城市分别是：北京、广州和厦门。

此外，报告还从不同维度识别了2020年度及2021年度新能源汽车发展领先的城市。整体来看，2021年，中国新能源汽车（包括乘用车和商用车）年度新车注册量排名前30的城市占全国市场份额的62%，其中排名前十的城市分别为：上海、深圳、北京、广州、杭州、成都、天津、郑州、重庆和苏州。

(责编：郭思邈、吕骞)

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