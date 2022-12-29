生态环境部副部长赵英民：积极推进美丽中国建设 努力实现人与自然和谐共生的现代化
人民网北京12月29日电 （记者余璐）12月29日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。生态环境部副部长、党组成员赵英民在致辞中表示，建设美丽中国，是全面建设社会主义现代化国家的宏伟目标，是人民群众对优美生态环境的热切期盼，是生态文明建设成效的集中体现，也是推动实现人与自然和谐共生的现代化的战略路径。
本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署来洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。
“党的二十大报告指出，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”赵英民表示，这是一项伟大而艰巨的事业，前途光明，任重道远。人与自然和谐共生是中国式现代化的重要特征，这要求我们“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”“推进美丽中国建设”。
赵英民介绍，新时代十年，我国全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，开展了一系列根本性、开创性、长远性的工作，美丽中国建设迈出了重大步伐。
从战略部署来看，“美丽中国”纳入社会主义现代化强国目标，“生态文明”纳入“五位一体”的总体布局，“人与自然和谐共生”纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略，“绿色”纳入新发展理念，“污染防治”纳入三大攻坚战。生态文明建设的谋篇布局更加的完善、更加的系统，也更加的成熟。
从改革举措来看，建立和实施中央生态环境保护督察、生态文明目标评价考核和责任追究、排污许可、生态环境损害赔偿等一系列制度。十年间，制订30余部相关的生态环境法律法规，越织越密的制度体系为中国生态文明建设提供了强有力的保障。
从生态环境质量来看，生态环境部深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，全力打好蓝天、碧水、净土保卫战。2021年，全国地级以上城市PM2.5平均浓度比2015年下降了34.8%，地表水I—III类断面比例达到了84.9%，土壤污染风险得到了有效管控，解决了一大批关系民生的突出生态环境问题，人民群众生态环境的获得感、幸福感、安全感显著增强。
从绿色低碳发展来看，生态环境部充分发挥生态环境保护引领、优化和倒逼作用，2021年，全国单位GDP二氧化碳排放量比2012年下降34.4%，可再生能源开发利用规模、新能源汽车产销量均居世界第一，绿色越来越成为高质量发展的底色。
下一步，生态环境部将如何走好“中国式现代化”新征程，为实现人与自然和谐共生的中国式现代化作出新的更大的贡献？
赵英民认为，生态环境根本好转是实现美丽中国建设目标的核心标志。近年来，生态环境部持续研究美丽中国建设指标体系，并纳入相关的国家重要文件。积极支持各地从实际出发，创造性开展美丽中国建设地方实践，先后支持了浙江、福建、山东、广东、江西等省份和杭州、深圳等城市探索各美其美的路径模式。2021年，生态环境部推出了18个美丽河湖、8个美丽海湾的典型案例，为深入推进美丽中国建设奠定了扎实的实践基础。
赵英民表示，下一步，生态环境部将以习近平生态文明思想为指引，坚持山水林田湖草沙一体化保护和治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展、创造高品质生活，实现高效能治理，为建设“青山常在、绿水长流、空气常新”的美丽中国积极助力。
一是推动经济社会发展绿色化、低碳化，以减污降碳协同增效为总抓手，源头推进产业结构、能源结构、交通运输结构、生产方式、消费模式的绿色变革，加快绿色低碳技术攻关和推广应用，促进经济社会发展全面绿色转型。
二是坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，聚焦区域重大战略，打造美丽中国先行区，建设美丽河湖、美丽海湾、美丽城市、美丽乡村，因地制宜绘就美丽中国的多彩画卷。
三是实施生物多样性保护重大工程，加强国家重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等生态保护监管，不断提升生态系统多样性、稳定性、持续性。
四是继续实施积极应对气候变化国家战略，落实好碳达峰碳中和“1+N”政策体系，稳妥有序地推进全国碳市场，推动共建清洁美丽世界。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 53次！中国长征系列运载火箭年度发射次数再创新高
- 人民网北京12月29日电 （记者赵竹青）北京时间2022年12月29日12时43分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将试验十号02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。记者从火箭抓总研制单位中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”）获悉，这是我国长征系列运载火箭的第458次飞行，也是长征系列运载火箭2022年的第53次飞行，此次任务的圆满成功标志着长征系列运载火箭2022年发射任务圆满收官，长征系列运载火箭年度发射次数首次突破“50+”。…
相关新闻
- 评论
- 关注