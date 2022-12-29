人民网北京12月29日电 （记者余璐）12月29日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。生态环境部副部长、党组成员赵英民在致辞中表示，建设美丽中国，是全面建设社会主义现代化国家的宏伟目标，是人民群众对优美生态环境的热切期盼，是生态文明建设成效的集中体现，也是推动实现人与自然和谐共生的现代化的战略路径。

本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署来洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。

“党的二十大报告指出，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”赵英民表示，这是一项伟大而艰巨的事业，前途光明，任重道远。人与自然和谐共生是中国式现代化的重要特征，这要求我们“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”“推进美丽中国建设”。

赵英民介绍，新时代十年，我国全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，开展了一系列根本性、开创性、长远性的工作，美丽中国建设迈出了重大步伐。

从战略部署来看，“美丽中国”纳入社会主义现代化强国目标，“生态文明”纳入“五位一体”的总体布局，“人与自然和谐共生”纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略，“绿色”纳入新发展理念，“污染防治”纳入三大攻坚战。生态文明建设的谋篇布局更加的完善、更加的系统，也更加的成熟。

从改革举措来看，建立和实施中央生态环境保护督察、生态文明目标评价考核和责任追究、排污许可、生态环境损害赔偿等一系列制度。十年间，制订30余部相关的生态环境法律法规，越织越密的制度体系为中国生态文明建设提供了强有力的保障。

从生态环境质量来看，生态环境部深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，全力打好蓝天、碧水、净土保卫战。2021年，全国地级以上城市PM2.5平均浓度比2015年下降了34.8%，地表水I—III类断面比例达到了84.9%，土壤污染风险得到了有效管控，解决了一大批关系民生的突出生态环境问题，人民群众生态环境的获得感、幸福感、安全感显著增强。

从绿色低碳发展来看，生态环境部充分发挥生态环境保护引领、优化和倒逼作用，2021年，全国单位GDP二氧化碳排放量比2012年下降34.4%，可再生能源开发利用规模、新能源汽车产销量均居世界第一，绿色越来越成为高质量发展的底色。

下一步，生态环境部将如何走好“中国式现代化”新征程，为实现人与自然和谐共生的中国式现代化作出新的更大的贡献？

赵英民认为，生态环境根本好转是实现美丽中国建设目标的核心标志。近年来，生态环境部持续研究美丽中国建设指标体系，并纳入相关的国家重要文件。积极支持各地从实际出发，创造性开展美丽中国建设地方实践，先后支持了浙江、福建、山东、广东、江西等省份和杭州、深圳等城市探索各美其美的路径模式。2021年，生态环境部推出了18个美丽河湖、8个美丽海湾的典型案例，为深入推进美丽中国建设奠定了扎实的实践基础。

赵英民表示，下一步，生态环境部将以习近平生态文明思想为指引，坚持山水林田湖草沙一体化保护和治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展、创造高品质生活，实现高效能治理，为建设“青山常在、绿水长流、空气常新”的美丽中国积极助力。

一是推动经济社会发展绿色化、低碳化，以减污降碳协同增效为总抓手，源头推进产业结构、能源结构、交通运输结构、生产方式、消费模式的绿色变革，加快绿色低碳技术攻关和推广应用，促进经济社会发展全面绿色转型。

二是坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，聚焦区域重大战略，打造美丽中国先行区，建设美丽河湖、美丽海湾、美丽城市、美丽乡村，因地制宜绘就美丽中国的多彩画卷。

三是实施生物多样性保护重大工程，加强国家重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等生态保护监管，不断提升生态系统多样性、稳定性、持续性。

四是继续实施积极应对气候变化国家战略，落实好碳达峰碳中和“1+N”政策体系，稳妥有序地推进全国碳市场，推动共建清洁美丽世界。

(责编：郭思邈、吕骞)

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