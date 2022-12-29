人民网北京12月29日电 （黄盛）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议部署洞察经济发展规律、把握时代发展大势、探讨未来发展前景。

论坛期间，国务院国有资产管理委员会秘书长彭华岗在致辞中表示，将完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高质量发展为首要任务，谋划和推进新一轮国企改革专项行动，完善中国特色现代公司治理，提升企业核心竞争力，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，加快建设世界一流企业；充分发挥国有经济主导作用和战略支撑作用，以坚实有力的行动当好中国式现代化宏伟实践的“奋斗者”和“赶路人”。

在推动中央企业发挥经济增长的顶梁柱作用、助力夯实中国式现代化的“基本盘”方面，彭华岗表示，要进一步树立高质量发展的鲜明导向，一方面狠抓提质增效，在确保效益增长与GDP增速相匹配的同时，加快提升投入产出效率，实现量的合理增长和质的有效提升；另一方面切实发挥逆周期调节作用，加快实施一批具有引领性、战略性、带动性的重大项目，全力做好稳供应、促畅通、保就业，助力稳定宏观经济大盘。

在推动中央企业发挥科技创新的国家队作用、激发中国式现代化动力方面，彭华岗表示，坚持以国家战略需求为导向，完善新型举国体制，突出企业科技创新主体地位，强化国家战略科技力量，加快打造原创技术策源地，全力以赴突破更多具有自主知识产权的关键核心技术，着力打通从科技强到企业强、产业强、经济强的通道，更好促进我国高水平科技自立自强。

在推动中央企业发挥现代产业体系建设主力军作用、助力拓展中国式现代化空间方面，彭华岗表示，以打造现代产业链链长为牵引，狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节，加快在新一代信息技术、生物技术、新材料、高端装备等领域的体系化布局，积极参与现代化基础设施体系建设，维护国家粮食、能源资源、重要产业链供应链安全。

在推动中央企业发挥绿色发展的先锋队作用、助力绘就中国式现代化底色方面，彭华岗表示，坚定走生态优先、绿色发展的现代化道路，切实抓好能源、工业、建筑、交通等重点领域资源节约和节能降耗，坚决遏制“两高”项目盲目发展，大力发展绿色低碳产业，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。

在推动中央企业发挥共同富裕支撑者作用，助力实现中国式现代化本质要求方面，彭华岗表示，在继续为全社会创造更多物质财富的同时，大力提升国有资本在公共服务领域的有效供给，完善企业改革发展成果由全民共享的体制机制，更好满足人民群众日益增长的美好生活需要，使中央企业发展成果更多更好惠及全体人民。

“坚持和加强党的全面领导是中国式现代化的最根本特征，也是做起做优做大国有资本和国有企业的独特优势。”彭华岗说，国资央企将深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，埋头苦干、勇毅前行，以更加昂扬的斗志、更加扎实的作风持续推进和拓展中国式现代化，为夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利作出更大贡献。

(责编：郭思邈、吕骞)

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