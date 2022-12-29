原标题：太保家园北京、三亚项目破土动工 养老服务资格对接保险产品总应缴保费同比增长22%

今日，太保家园北京、三亚项目工地通过与上海总部三地视频连线方式，两地政府部门和中国太保负责人同步按下开工的启动装置，标志着太保家园全国布局暨东西并进实现养老社区开园运营之后，南北呼应的建设正在全面展开。

另外，本年度与太保家园资格函对接的保险产品总应缴保费逆势上扬，相较2021年同期增长22%。2023年，太保家园将新增5个社区投入运营。未来，太保家园将成为中国太保打造“产品+服务”生态圈的重要发力点和寿险第二增长曲线的重要战略支撑点。

太保家园全国连锁布局基本完成

据介绍，太保家园北京和三亚项目均是中国太保精心打造的地区养老社区旗舰项目。

其中，北京颐养社区项目作为北京经济技术开发区与中国太保战略合作落地的重点项目之一，选址在大兴区旧宫镇，交通便利、医疗资源丰富、生活配套完善。中国太保以“海派京韵、与古为新”为设计理念，计划将该项目打造成为城市中心区开放、可持续发展的全功能复合型长者社区。项目规划总建筑面积约6万平方米，建成后可提供近430套自理型公寓和康复护理型公寓、超过600张床位，可为京津冀地区广大长者提供自理、介护、介助一体化的高品质居住设施和养老服务。尤其是康复护理型公寓将为因疾病或损伤导致行动不便的老人提供相应等级的专业护理服务。同时，社区还将内设医务室、健康管理中心、康复中心，为老人提供医疗、健康管理服务。北京社区体验馆拟于2024年先行开放，2025年上半年实现项目整体竣工。

三亚乐养社区项目则坐落于有“东方夏威夷”之称的三亚海棠湾，规划总建筑面积4.3万平方米，可提供旅居公寓300多套、超过450张床位，娱乐室、健身房、泳池等休闲娱乐设施一应俱全，健康管理中心内有完善的健康管理设备，内设的疗愈工坊可开展疗愈课程、冥想、瑜伽、芳香疗法等活动。中国太保在将其打造成可满足全年龄段旅居需求的精品型健康管理、养老养生中心的同时，还将此项目选定为中国太保寿险蓝鲸峰会-CG论坛的永久会址，为中国太保的亿万客户以及广大营销员提供高品质的健康旅居服务，以及打造绩优营销员的荣誉殿堂，积极赋能主业。三亚项目体验馆拟于2024年先行开放，2024年底实现项目整体竣工。

随着北京与三亚项目的动工开建，太保家园“南北呼应、东西并进、全国连锁、全龄覆盖”的全国布局已基本完成。目前在11座城市布局的12个项目全部进入建设阶段，其中成都社区一期、大理社区一期、杭州社区已开业运营，上海普陀、厦门、上海崇明、南京社区体验馆也在今年下半年开放。匹配全龄养老需求的“颐养社区(以健康活力业态为主)、乐养社区(以旅居候鸟式养老业态为主)、康养社区(以康复护理业态为主)”三大产品线已经形成。

服务场景有力支持寿险业务开展

近年以来，受人力规模萎缩、长期保障型产品需求抑制持续等影响，寿险行业新业务价值持续负增长。中国太保寿险2021年起正式推出“长航行动”，积极打造“财富+健康+养老”的产服体系金三角，其中大养老生态被明确为三大优势源之一。

今年以来，随着太保家园三园四馆的运营，更多保险客户和社会客户可以更便利地获得沉浸式实体服务体验，太保家园的养老服务、健康管理、旅居短住等服务场景有力拉动客户从身边的服务触达保险产品，社区内触客、获客、成单成为常态。本年度线下、线上接待参观太保家园各地参观已超11万人次。在保险主业新业务价值持续承压的情况下，与太保家园资格函对接的保险产品总应缴保费逆势上扬，相较2021年同期增长22%，其中中国太保寿险上海、浙江、北京分公司发放太保家园资格函数量位列本年度全系统前三；同时太保家园资格函对应件均保费增长14%，助力保险高客的开拓成效也非常显著。

2023年，太保家园将新增5个社区投入运营。下一步，将按照“区位更近、规模更优、客户更老”的原则，轻重并举，医养结合，依托集团内源申康复研究院、源申上海普陀金迈康复医院等项目，着力开发护理、康复刚需产品，开展定制化护理服务、康复服务疗程等，打造个性化、多样化、传统与现代相结合的康复护理特色优势。随着各地社区的逐步开业和养老服务能力的不断提升，太保家园赋能主业的效应将更加凸显，未来将成为中国太保打造“产品+服务”生态圈的重要发力点和寿险第二增长曲线的重要战略支撑点。(记者 郭伟莹)

(责编：曹淼、李源)

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