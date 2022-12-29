住建部：从四方面推进住房城乡建设事业高质量发展
人民网北京12月29日电 （记者许维娜）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。住房和城乡建设部新闻发言人、住房改革与发展司司长王胜军在致辞中表示，党的二十大描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。住房城乡建设一头连着高品质生活，一头连着高质量发展，责任重大。
本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署来洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。
王胜军首先回顾了十年我国住房城乡建设工作有关情况：
首先，我国住房保障体系建设加快推进，人民群众居住条件显著改善。房子是用来住的、不是用来炒的定位成为社会共识，住房供应规模持续增加，住房保障能力持续增强，累计改造棚户区住房4200多万套，低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保。
其次，我国城市发展方式加快转变，城市人居环境明显提升。坚持“一个尊重、五个统筹”，把让人民安居宜居放在首位，实施老旧小区改造等重大民生工程，补短板、强弱项、提品质，人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。
第三，我国乡村建设力度空前，乡村面貌发生了巨大变化。落实脱贫攻坚、乡村振兴任务要求，大力实施农村危房改造，推进乡村建设行动，整治农村人居环境，累计改造农村危房2400多万户，历史性解决了农村贫困群众的住房安全问题。
第四，我国建筑业转型升级提速，从大向强持续迈进。深化建筑业放管服改革和工程建设项目审批制度改革，加强质量安全管理，推动智能建造和新型建筑工业化协同发展，建筑业增加值达到8万亿元、国民经济支柱产业地位更加牢固。
王胜军表示，全国住建系统将深入贯彻落实党的二十大精神，知责于心、担责于身、履责于行，攻坚克难、真抓实干，在新征程上奋力作出新贡献。
第一，努力让人民群众住上更好的房子。安居是人民群众幸福的基点。我们将顺应人民群众住房追求从“有没有”转向“好不好”，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，完善住房保障体系，促进房地产市场平稳发展，建设绿色、美观、健康、智能的好房子，让人民群众住得舒心、放心、安心。
第二，努力打造宜居韧性智慧城市。城市是现代化的重要载体。我们将以城市体检为基础，以实施城市更新行动为重要抓手，推进老旧小区改造、完整社区建设、城市燃气管道等老化更新改造、生态修复和历史文化保护利用传承，从好房子到好小区，从好小区到好社区，把城市规划好、建设好、治理好。
第三，努力建设宜居宜业和美乡村。农房是农民安身立命之所。我们将以农房建设为重点，以乡村建设评价为抓手，为农民、为“愿意留在乡村、建设乡村的人”“愿意上山下乡、回报乡村的人”“在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手”的各类人才建设好房子，创造乡村特色浓郁、宜居宜业和美的现代生活条件。
第四，努力提供高品质的建筑产品。这是建筑业的核心，是我们的初心使命。我们将以人民满意为目标，以科技创新为引领，以深化改革为动力，以文化自信为根基，以人才建设为支撑，加快推进建筑业转型升级和高质量发展，为全社会提供更加优质的建筑产品。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 53次！中国长征系列运载火箭年度发射次数再创新高
- 人民网北京12月29日电 （记者赵竹青）北京时间2022年12月29日12时43分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将试验十号02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。记者从火箭抓总研制单位中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”）获悉，这是我国长征系列运载火箭的第458次飞行，也是长征系列运载火箭2022年的第53次飞行，此次任务的圆满成功标志着长征系列运载火箭2022年发射任务圆满收官，长征系列运载火箭年度发射次数首次突破“50+”。…
相关新闻
- 评论
- 关注