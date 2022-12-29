人民网北京12月29日电 （记者许维娜）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。住房和城乡建设部新闻发言人、住房改革与发展司司长王胜军在致辞中表示，党的二十大描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。住房城乡建设一头连着高品质生活，一头连着高质量发展，责任重大。

本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署来洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。

王胜军首先回顾了十年我国住房城乡建设工作有关情况：

首先，我国住房保障体系建设加快推进，人民群众居住条件显著改善。房子是用来住的、不是用来炒的定位成为社会共识，住房供应规模持续增加，住房保障能力持续增强，累计改造棚户区住房4200多万套，低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保。

其次，我国城市发展方式加快转变，城市人居环境明显提升。坚持“一个尊重、五个统筹”，把让人民安居宜居放在首位，实施老旧小区改造等重大民生工程，补短板、强弱项、提品质，人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

第三，我国乡村建设力度空前，乡村面貌发生了巨大变化。落实脱贫攻坚、乡村振兴任务要求，大力实施农村危房改造，推进乡村建设行动，整治农村人居环境，累计改造农村危房2400多万户，历史性解决了农村贫困群众的住房安全问题。

第四，我国建筑业转型升级提速，从大向强持续迈进。深化建筑业放管服改革和工程建设项目审批制度改革，加强质量安全管理，推动智能建造和新型建筑工业化协同发展，建筑业增加值达到8万亿元、国民经济支柱产业地位更加牢固。

王胜军表示，全国住建系统将深入贯彻落实党的二十大精神，知责于心、担责于身、履责于行，攻坚克难、真抓实干，在新征程上奋力作出新贡献。

第一，努力让人民群众住上更好的房子。安居是人民群众幸福的基点。我们将顺应人民群众住房追求从“有没有”转向“好不好”，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，完善住房保障体系，促进房地产市场平稳发展，建设绿色、美观、健康、智能的好房子，让人民群众住得舒心、放心、安心。

第二，努力打造宜居韧性智慧城市。城市是现代化的重要载体。我们将以城市体检为基础，以实施城市更新行动为重要抓手，推进老旧小区改造、完整社区建设、城市燃气管道等老化更新改造、生态修复和历史文化保护利用传承，从好房子到好小区，从好小区到好社区，把城市规划好、建设好、治理好。

第三，努力建设宜居宜业和美乡村。农房是农民安身立命之所。我们将以农房建设为重点，以乡村建设评价为抓手，为农民、为“愿意留在乡村、建设乡村的人”“愿意上山下乡、回报乡村的人”“在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手”的各类人才建设好房子，创造乡村特色浓郁、宜居宜业和美的现代生活条件。

第四，努力提供高品质的建筑产品。这是建筑业的核心，是我们的初心使命。我们将以人民满意为目标，以科技创新为引领，以深化改革为动力，以文化自信为根基，以人才建设为支撑，加快推进建筑业转型升级和高质量发展，为全社会提供更加优质的建筑产品。

(责编：郭思邈、吕骞)

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