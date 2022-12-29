韩永文：中国式现代化丰富了世界现代化的内涵
人民网北京12月29日电 （黄盛）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。中国国际经济交流中心副理事长韩永文在致辞时表示，中国式现代化丰富了世界现代化的内涵，揭示了新时代中国现代化发展的方向，为我国全面建设社会主义现代化强国提供了路径与遵循。
本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议部署洞察经济发展规律、把握时代发展大势、探讨未来发展前景。
党的二十大报告指出，中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。
韩永文认为，中国式现代化不只是追求经济发展，更是强调以人民为中心，强调物质文明、政治文明、精神文明、和谐社会和生态文明全面协调发展。这是以人民为中心更加公平的现代化，是追求协调平衡更加全面的现代化。
从经济发展角度来看推进中国式现代化，韩永文认为有四个方面需要重视。首先，让14亿多人口整体迈进具有新时代中国特质的现代化，关键和难点是实现全体人民的共同富裕。人民生活更加幸福美好，根基则是要长期保持经济持续健康、高效率高质量发展。
其次，保持经济持续健康高效高质发展，必须把发展经济的着力点放在发展实体经济上，使中国经济在畅通国内循环的基础上有实实在在供给与需求支撑，并更好地融入国际经济循环，为此要坚持加强现代产业体系建设，着力提升国内市场产业链、供应链连接的粘性、协调性和可靠性。
三是依托庞大内需市场，瞄准广大人民群众对现代化美好幸福生活的向往，高质量推动经济内生循环发展。在深入推进供给侧结构性改革的基础上，把深化供给侧结构性改革与推进需求侧结构性调整有机统筹起来，推动供给创造和满足需求，需求牵引供给，增强需求和供给的适配性。
四是要做大蛋糕、切好分好蛋糕，有效提高居民消费能力和水平。要进一步深化收入分配体系改革，健全和完善社会主义市场经济条件下的收入分配制度，进一步发挥收入分配在促进生产力发展，促进社会公平、和谐进步中重要基础性制度的作用。在提高整体居民收入的同时，更加注重提高低收入群体的收入水平，积极扩大中等收入群体的比重，更重视提高劳动者的工资性收入水平。
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