8866米！中国石化“深地工程”在四川盆地再创深度新纪录
2022年12月29日15:41 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，中国石化“深地工程”再获突破，其部署在四川盆地的风险探井——元深1井28日顺利完钻，完钻井深8866米，打破中国石化仁探1井此前保持的四川盆地直井8445米最深纪录。
位于四川盆地的元深1井完钻，井深8866米。受访者供图
中国石化有关负责人介绍，元深1井最深到达目前四川盆地埋深最深的油气层——灯影组台缘丘滩气层。在钻探过程中发现，这个位于地下超8700米的超深层碳酸盐岩中仍可以见到孔隙型储层和72米较好的油气显示。该井到达目前四川盆地埋深最深的油气层，进一步展示了川北深层古老碳酸盐岩良好的勘探潜力。
业内人士认为，超8000米钻探会遇到多项世界性难题，比如上部大尺寸套管在空气中重量达到517吨、对钻机提升系统和安全下套管面临挑战，深地超高温对钻井液稳定性、抗污染能力要求高，超8000米取岩心难度大且耗时长等。
位于四川盆地的元深1井完钻，井深8866米。受访者供图
“中国石化勘探分公司与钻井、测录井施工单位开展联合攻关，形成了超深钻井五项关键技术，支撑我国深层、超深层碳酸盐岩油气勘探开发实现发展。”该负责人表示。
目前，中国石化在四川盆地矿权区内拥有深层天然气资源量15万亿立方米，是我国天然气未来增储上产的重要领域。
(责编：郭思邈、吕骞)
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