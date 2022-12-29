人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全球最大规模“沙戈荒”风电光伏基地项目在库布其沙漠开工建设

2022年12月29日15:41 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月29日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，12月28日，由三峡集团联合内蒙古能源集团建设的库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目（以下简称库布其基地项目）在内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗开工建设。该项目是在沙漠、戈壁、荒漠地区开发建设的全球最大规模风电光伏基地项目，也是我国首个开工建设的千万千瓦级新能源大基地项目。

记者了解到，库布其基地项目规划总投资超800亿元，总装机规模1600万千瓦，包括光伏800万千瓦和风电400万千瓦，配套改扩建先进高效煤电装机400万千瓦。此次宣布开工的先导工程为100万千瓦光伏发电项目，并配置建设相应储能设施。

据介绍，库布其基地项目所发电力将依托国家“十四五”电力规划中拟建的蒙西至京津冀直流输电通道，以风光火储一体化方式外送至京津冀地区。项目全部建成后，每年可向京津冀地区送电约400亿千瓦时，其中清洁能源占比50%以上，相当于节约标准煤约600万吨，减排二氧化碳约1600万吨。

“库布其基地项目工程规模大、技术难度高，将带动光伏、储能、数字化等新兴产业集群式发展，为新型电力系统中的新技术、新机制、新模式、新业态提供示范应用场景。”三峡集团有关负责人表示，库布其基地项目建设期间，将持续探索开展生态系统保护和修复，构建新能源发电、生态旅游、荒漠治理等多位一体的循环发展模式。

同日，三峡集团宣布集中开工27个新能源和长江大保护项目，库布其基地项目是其中之一。这批开工项目规划总投资达1090.55亿元，总装机规模1963.68万千瓦，全部为清洁能源和生态环保项目。

(责编：郭思邈、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
53次！中国长征系列运载火箭年度发射次数再创新高
　　人民网北京12月29日电 （记者赵竹青）北京时间2022年12月29日12时43分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将试验十号02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。记者从火箭抓总研制单位中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”）获悉，这是我国长征系列运载火箭的第458次飞行，也是长征系列运载火箭2022年的第53次飞行，此次任务的圆满成功标志着长征系列运载火箭2022年发射任务圆满收官，长征系列运载火箭年度发射次数首次突破“50+”。…
2022年长征系列运载火箭发射圆满收官
　　人民网北京12月29日电 （记者赵竹青）北京时间2022年12月29日12时43分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将试验十号02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。记者从火箭抓总研制单位中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”）获悉，此次发射为长征系列运载火箭2022年发射任务画上了圆满的句号。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部