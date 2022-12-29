人民网北京12月29日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，12月28日，由三峡集团联合内蒙古能源集团建设的库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目（以下简称库布其基地项目）在内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗开工建设。该项目是在沙漠、戈壁、荒漠地区开发建设的全球最大规模风电光伏基地项目，也是我国首个开工建设的千万千瓦级新能源大基地项目。

记者了解到，库布其基地项目规划总投资超800亿元，总装机规模1600万千瓦，包括光伏800万千瓦和风电400万千瓦，配套改扩建先进高效煤电装机400万千瓦。此次宣布开工的先导工程为100万千瓦光伏发电项目，并配置建设相应储能设施。

据介绍，库布其基地项目所发电力将依托国家“十四五”电力规划中拟建的蒙西至京津冀直流输电通道，以风光火储一体化方式外送至京津冀地区。项目全部建成后，每年可向京津冀地区送电约400亿千瓦时，其中清洁能源占比50%以上，相当于节约标准煤约600万吨，减排二氧化碳约1600万吨。

“库布其基地项目工程规模大、技术难度高，将带动光伏、储能、数字化等新兴产业集群式发展，为新型电力系统中的新技术、新机制、新模式、新业态提供示范应用场景。”三峡集团有关负责人表示，库布其基地项目建设期间，将持续探索开展生态系统保护和修复，构建新能源发电、生态旅游、荒漠治理等多位一体的循环发展模式。

同日，三峡集团宣布集中开工27个新能源和长江大保护项目，库布其基地项目是其中之一。这批开工项目规划总投资达1090.55亿元，总装机规模1963.68万千瓦，全部为清洁能源和生态环保项目。

(责编：郭思邈、吕骞)

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