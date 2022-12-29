人民网北京12月29日电 （记者李栋）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。中央农办、农业农村部乡村振兴专家咨询委员会委员，原农业部副部长尹成杰在致辞时表示，全面推进乡村振兴对国家发展具有基础性和战略性意义，党的二十大进一步指明了全面推进乡村振兴的目标、任务和方向，改革是全面推动乡村振兴的巨大动力。

本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议部署洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。

党的二十大报告指出，要全面推进乡村振兴。全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。

围绕乡村振兴的任务和方向，尹成杰表示，乡村产业振兴是基础，人才振兴是根本，文化振兴是灵魂，生态振兴是关键，组织振兴是保障。要加快建设农业强国，增强农产品生产供给能力、农业科技创新支撑能力、农业发展竞争能力、农业绿色可持续发展能力、农民持续增收能力。

“我们要全方位夯实粮食安全基础，在组织领导、战略实施、责任制度、资源保护、科技支撑、政策扶持、国家储备、风险防控上加大落实力度。把永久基本农田建成高标准农田，深入实施种业振兴行动，强化农业科技装备支撑，建成农民种粮收益保障机制。”他说。

谈及构建现代农业产业体系，尹成杰表示，要培育农业产业化的龙头企业，加快形成一村一品、一乡一业、一县一特的产业新格局。同时促进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，守住不发生规模性返贫的底线，认真落实脱贫地区五年政策过渡期政策。

“我们还要加快建设宜居宜业的和美乡村，这是对美丽乡村的完善和提升，要加强乡村社会主义精神文明建设，加强基层党的组织建设，培育完善乡村的服务功能，增强广大村民的获得感、幸福感。”他说，在乡村振兴的过程中，要坚持农业农村优先发展，在干部配备上优先考虑、在要素配置上优先满足、在公共财务投入上优先保证、在公共服务上优先安排。

尹成杰表示，改革是全面推进乡村振兴的巨大动力，要继续巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革，深化农村集体产权制度改革，加快发展农村新型经营主体，发展农村社会化服务，发展适度规模经营提高农业现代化水平。

(责编：郭思邈、吕骞)

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