王兆星：金融赋能科技创新发展 为经济体系现代化添动力
人民网北京12月29日电 （记者杜燕飞）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。国务院参事、银保监会原副主席王兆星表示，科技创新正成为我国经济体系现代化发展的重要动力，要通过深化金融供给侧结构性改革来有效筹集资金、精准配置资金，为科技创新提供有力支撑。
本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署来洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。
王兆星表示，国家的现代化必须以经济体系的现代化为支撑，经济体系现代化需要实现产业的现代化，产业现代化的核心是科技和人才的现代化，科技创新将是我国经济体系现代化的重要动力。
他说，首先，要用科技创新来培育和发展战略性新兴产业，加快发展数字经济、智能经济、现代制造业和现代服务业。以科技创新来加快构建我国经济发展的新动能、新引擎，提升产业的先进水平和国际竞争力，抢占新一轮科技革命和产业变革的制高点。
其次，通过科技创新来改造和提升传统产业，提高传统产业的数字化、现代化水平，以科技创新赋能传统产业的升级，加快传统产业的技术更新改造，使传统产业更加绿色、更具竞争力。
第三，要通过科技创新、产业政策引导市场配置资源，不断增强我国产业体系的融合性、协调性。以研发、设计、金融、物流、法律、咨询、管理等为主要因素的现代服务业，要与先进制造业深度融合、数字科技要与传统产业深度融合、上中下游产业要与大中小企业深度融合，形成优势互补、协调完整的产业链、供应链和价值链，增强我国产业体系的韧性和抗冲击力，提高产业体系的竞争能力。
第四，要通过金融改革开放，深化金融供给侧结构性改革，为我国科技创新，推进经济体系的现代化提供强有力的支持。
“金融是国之重器，是现代经济的枢纽和血脉。经济体系的现代化，需要金融现代化作为支撑。”王兆星说，金融要以支持科技创新为己任，更加有效筹集资金、更加精准配置资金，引导资源向现代产业体系集聚，为加快产业现代化赋能。
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