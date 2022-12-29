人民网北京12月29日电 （记者乔雪峰）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。京东集团副总裁、京东云事业群总裁高礼强在主旨发言中表示，通过数字化手段对产业链、供应链高效管理，实现信息共享、数据交互、业务协同，是建设现代化产业体系的必经之路。

本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署来洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。

高礼强表示，产业数字化的下一站是数智供应链，“如果说云技术在消费互联网的核心价值是解决高并发问题，在产业互联网则需要以数智供应链技术，解决高复杂产业协同场景。”

高礼强介绍，京东集团是以供应链为基础的新型实体企业，一端连着消费互联网，覆盖全国超5.8亿消费者；一端连着产业互联网，连结数千万商品SKU、数十万品牌商、制造企业和全国各大产业带。京东云上，这两张万亿级别的大网高效运行，打通了消费供应链和产业供应链, 充分实现了数实融合。

高礼强进一步表示，具备供需两端强大协同能力的数智供应链，正在打造更高效的产业集群；脱胎于复杂产业链协同实践的数智供应链，正在构建更繁荣的产业体系；致力于驱动更高质量产业增长的数智供应链，正在服务企业数字化降本增效。

“提升产业集群的发展质量，是建设现代化产业体系的重要路径。”高礼强说，京东云数智供应链支持打造有活力的产业集群，为传统产业输送新势能。

在澜沧拉祜族自治县，京东科技为产业平台盘活特色产业存量，带动农产品上行，总量提升81%；在浙江丽水，为丽水园区节能率超15%；在西安，打造的“亚洲一号”智能产业园实现“零碳”；在兰州新区，实现水运、铁运、汽运多式联运，耗时最短、费用最优。

高礼强说，技术服务在现代化产业体系中的占比决定了产业的底色，不断提升技术服务占比，实现数实融合是走向现代化产业体系的重要方法，“我们看到，消费互联网与产业互联网加速融合，产业数据跨界流动，全球产业链正在重构。”

(责编：郭思邈、吕骞)

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