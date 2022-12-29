人民网北京12月29日电 （王绍绍）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。OPPO副总裁、中国区总裁刘波在致辞中表示，布局硬件、软件和服务三大技术是世界一流科技企业的必由之路，必须坚持底层技术创新，勇于迈进研发的“深水区”，敢于啃科技的“硬骨头”。

本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署来洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。

网络、芯片、屏幕、快充……每一个细节都对智能手机研发至关重要。刘波表示，今年国内市场手机总体出货量略有下降，折叠屏却逆势上扬，成为手机市场中的一抹亮色，成为智能手机市场上新的“宠儿”，也成为了各大手机品牌竞争的高地。一减一增之间，浮现出中国手机市场的新增长点。本着“做精产品”的战略，OPPO回到用户核心原点，对铰链和屏幕这两大折叠屏的核心技术进行系统性攻关，并推动产业链上中下游企业融通创新。

大河有水小河满，小河有水大河丰。“及时切换赛道、打通产业链上下游，既是释放大企业创新活力、激发中小企业创新潜力的有效渠道，也是提升产业链稳定性和竞争力的重要途径。”刘波表示，折叠屏定有望成为未来中国乃至全球手机市场的增长亮点。

实现创新发展，技术攻关先行。刘波表示，全球顶级科技公司一直在循序渐进部署三大底层能力，以及XR和AI等前沿技术。自2019年起，OPPO啃下技术“硬骨头”，首款自研的NPU影像芯片马里亚纳X研发成功，前不久还发布了第二颗自研芯片。在软件生态领域，自研智慧跨端系统潘塔纳尔，和开发者共享开放生态。嵌入安第斯智能云，则让终端更加智能。从芯片到跨终端再到云服务的整合能力，使得OPPO成为第三家“芯端云”全面自研和布局的全球化科技公司。

市场和企业总是唇齿相依。巨大的市场消费能力和结构化的市场消费层级，为科技行业的创新提供了强大的市场动力和最佳实践场所。刘波表示，明年，经济运行将整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，大大提振了市场信心。科技方面更加聚焦自立自强，注重科技的自主研发和突破。政策的指引，将让同时坚持高质量发展和科技研发的实体企业，有了更明确和坚定的发展方向。

“产业强则企业强，中国科技行业一定能建立起具有全球竞争力的现代化产业体系。”刘波相信，全行业共同坚持高质量发展，坚持精品战略，坚持底层技术创新，就一定能走好“中国式现代化”的新征程，推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展。（实习生施懿芝）

(责编：郭思邈、吕骞)

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