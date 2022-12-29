人民网北京12月29日电 （记者栗翘楚）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。用友集团副总裁郭金铜在主旨发言时表示，随着数字经济的深入发展，数智技术需要和实体经济深度融合。对企业而言，实现数智化转型升级，成为新时期的数智企业，是创新发展的必由之路，也是数字经济高质量发展的必由之路。

本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署来洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。

党的二十大报告提出，“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”“强化国家战略科技力量”“强化企业科技创新主体地位”，为各行各业发展指明了方向。

“随着新一代信息技术，也就是数字技术的飞速发展和普及，我们看到，企业在数字化，产业在数字化，经济也在数字化。随着元宇宙的发展，社会的个体也开始数字化。数字化的世界已然来临。”郭金铜提出，数字世界有一个非常明显的特征即“软件定义”。从技术角度看，数字世界通过软件编程实现对物理世界的模拟、优化和控制。软件或将成为数字经济时代商业创新的核心竞争力。

郭金铜认为，当前随着数智技术的发展，软件的形态已经发展成为云服务形态，云服务就是新软件。这是全球软件产业的一次巨大革命。企业软件产品的发展，在信息化时代，主要是套装软件式的ERP，而在当下的数智化时代，企业软件产品已经升级成为平台云服务式的BIP。

“BIP相比于ERP，不仅是云服务形态的升级，更主要的是BIP已经超越ERP的软件工具属性，升级成为一种只有集工具、能力、资源为一体的多元化企业服务平台，从而有效支撑企业数智化转型升级和商业创新发展。”郭金铜介绍，用友抢抓数智化战略发展机遇，为服务企业数智化而研发的企业云服务平台用友BIP，已经发展成为数智商业创新平台。

(责编：郭思邈、吕骞)

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