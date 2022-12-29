人民网北京12月29日电 12月29日，据长江航道局消息，2022年长江干线航道疏浚土“变废为宝”综合利用量超800万方，同比增长52%，达到历史最高水平。

长江航道局疏浚养护处介绍，长江航道疏浚土综合利用，是“加快发展方式绿色转型”“实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用，加快构建废弃物循环利用体系”战略部署的重要举措。

长江航道局持续推动疏浚土综合利用取得多个突破，一是积极响应沿江地方政府需求，与包括宜宾、重庆、宜昌、岳阳、马鞍山、南京等14个沿江地方政府共同协商推进疏浚土综合利用工作，签订工作备忘录同比增加50%；二是长江干线航道疏浚土试点范围不断扩大，自2017年试点以来，累计利用疏浚土达到2200万方；三是强化船机配备、优化施工工艺不断提升疏浚土利用率取得新成效，全年利用率达25%，同比增加10%。

同时，在长江航道整治工程建设中，长江航道局按照全力建设“畅通、安全、优质、智慧、美丽”的现代化长江航道总要求，充分利用疏浚土因地制宜实施生态固滩，将沙洲营造为生态湿地，保护关键洲滩的生物多样性，解决了航道疏浚弃土回淤难题，提高航道疏浚效果，改善航道通航条件；减少疏浚抛泥对水域扰动造成的二次污染，减轻了疏浚施工对水环境的影响，保护了长江母亲河的生态环境。

长江干线航道疏浚土综合利用对于保护长江生态环境、服务沿江经济社会发展具有重要意义。下一步，长江航道局将持续推动长江航道绿色发展，落实资源节约集约利用要求，推进疏浚土综合利用工作常态化，服务更多重大民生及生态保护项目，为沿江地方经济社会发展贡献“长江力量”。

(责编：王连香、李楠桦)

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