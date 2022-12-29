“新冠病毒感染者购药保障平台”上线 已覆盖11省市服务近220万患者
2022年12月29日19:33 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者申佳平）12月29日，在工业和信息化部召开的“疫情防控重点医疗物资保障情况”新闻发布会上，工业和信息化部消费品司司长何亚琼介绍，针对一些地区抢购囤药，患者对部分紧缺药品的需求得不到满足的情况，工业和信息化部会同商务部组织阿里大药房、京东健康、美团网等大型电商平台，在天津、石家庄试点的基础上，探索建立“新冠病毒感染者购药保障平台”。
目前，该平台已在北京、浙江、河北等11个省市上线运行，投放各类药品660万人份，服务近200万名患者，农村偏远地区服务人群占80%。
何亚琼同时介绍，通过实施“新冠病毒感染者购药保障平台”，主要有以下两方面效果：
一是实现药品精准快速投放直达患者。按照“突出重点、精准投放”原则，每个城市选择1家平台企业提供服务，减少数据交叉，避免重复购药。平台企业开通线上购药专属通道，快速调拨配置资源，通过患者信息识别和实名认证，灵活提供在线问诊服务，实现药品精准投放，减少非必要的囤积和浪费。
二是提高订单响应能力和配送效率。充分发挥电商平台配送优势，鼓励平台企业调动充足配送力量，采用超常规即时配送模式，优化配送程序，加密配送频次，加快配送节奏，切实解决“最后一公里”问题。依托大数据、云计算等信息技术，借助互联网平台提升资源配置效率，及时开展监测分析和趋势研判，提高补货备货精细度，提升药品应急配送效率。
何亚琼表示，下一步，工业和信息化部将支持电商平台在全国范围内推广，组织电商平台加快与地方对接，持续优化平台服务功能，优先保障医疗机构、居家患者、养老院等重点场所、重点岗位的医疗物资供应，加大农村地区药品投放，不断提高药品配送时效，切实保障县乡村群众用药需求。
(责编：申佳平、吕骞)
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