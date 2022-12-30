本报北京12月29日电 （记者罗珊珊）记者今日从商务部获悉：今年前11月，我国与区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）其他成员进出口总额11.8万亿元，同比增长7.9%，占我国外贸进出口总额的30.7%。其中，我国向RCEP其他成员出口额达6.0万亿元，同比增长17.7%，超过全国出口总体增速5.8个百分点。

据了解，RCEP自2022年1月1日生效以来，商务部会同有关部门指导和支持地方、行业和企业抢抓RCEP机遇，高效利用各项优惠政策，推动协定政策红利逐步释放，我国与RCEP其他成员贸易持续较快增长。

下一步，商务部将继续会同相关部门推进高质量实施RCEP等自贸协定，指导各地方、行业和企业用足用好协定，不断提升自贸协定综合利用效率。

《 人民日报 》（ 2022年12月30日 01 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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