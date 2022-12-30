本报南宁12月29日电 （记者庞革平）12月29日，广西壮族自治区田林至西林、南丹至天峨高速公路正式通车运营，标志着西林县、天峨县结束了不通高速公路的历史，广西实现县县通高速。至此，全区高速公路运营总里程突破8000公里。

据介绍，其中，南丹至天峨高速公路项目起于河池市南丹县八圩瑶族乡关西村，终点位于河池市天峨县下老乡弄塘屯，全长104.9公里，是一项绿色环保、智慧建造、科技创新、交旅融合的品质绿色双示范工程。

“我们要倾力打造一批精品工程、标杆工程，服务全区经济社会发展大局和人民群众出行需要。预计到‘十四五’末，完成综合交通建设投资1.5万亿元，高速公路通车总里程达到1.2万公里，推进高速公路网络不断完善。”广西壮族自治区交通运输厅党组书记、厅长刘可说。

《 人民日报 》（ 2022年12月30日 07 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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