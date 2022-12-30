本报记者 马 晨

近日，位于河北省石家庄市鹿泉区的河北东森电子创新产业基地即将建设完工。河北东森电子科技有限公司是一家专注于通信领域用微波设备研发的高新技术企业，企业副总经理许颖说，公司在微波射频领域坚持自主创新，自主可控的关键技术不断取得突破。“眼下，我们投资建设的创新产业基地即将竣工，明年公司产值预计超3亿元。”

今年以来，石家庄市大力加快项目建设，集中开工项目2037个，总投资4035亿元，项目数量较去年同期增加503个，总投资增加1484.8亿元。1—11月，全市固定资产投资同比增长10.5%。

据介绍，当地强化创新驱动，持续深化与中国电科产业基础研究院、中国电科网络通信研究院等的战略合作，滚动实施总投资达59亿元的项目33个；引进远东通信、普兴电子、海康威视等企业，在通信导航、光电、微机电等领域形成了较完整的产业链。目前，石家庄市拥有高新技术企业2899家、科技型中小企业15177家，正加速推进产业向中高端迈进。

科技创新助力企业升级，良好的营商环境为企业发展注入动能。近年来，石家庄市不断提升服务意识，优化营商环境，充分激发市场主体活力，切实为企业纾困解难。据介绍，当地推行行政审批事项100%全流程网办，涉及企业注册、市场服务、环境保护、工程建设等8方面635个事项。

“各级各部门扎实苦干、攻坚克难，推动了经济发展质量、效益双提升。”河北省委常委、石家庄市委书记张超超说。

《 人民日报 》（ 2022年12月30日 07 版）

(责编：胡永秋、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经