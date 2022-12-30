2023年1月1日起
我国调整部分商品进出口关税
本报北京12月29日电 （记者曲哲涵）为贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院决策部署，充分发挥关税作为国内国际双循环联结点的作用，以高水平对外开放助力构建新发展格局、推动高质量发展，经国务院批准，国务院关税税则委员会29日发布公告，2023年将调整部分商品的进出口关税。
为增强国内国际两个市场两种资源联动效应，2023年1月1日起，我国将对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。一是保障人民健康，减轻患者经济负担，对部分抗癌药原料、抗新型冠状病毒药原料、镇癌痛药品实施零关税，降低假牙、血管支架用原料、造影剂等医疗用品进口关税。二是顺应消费升级趋势，以高质量供给满足居民消费需求，降低婴幼儿食用的均化混合食品、冻蓝鳕鱼、腰果等食品，咖啡机、榨汁器、电吹风等小家电的进口关税。三是加强资源供应能力，提升产业链供应链韧性，对钾肥、未锻轧钴等实施零关税，降低部分木材和纸制品、硼酸等商品进口关税。四是促进先进制造业创新发展，加快产业转型升级，降低铌酸锂、电子墨水屏、燃料电池用氧化铱、风力发电机用滚子轴承等商品进口关税。
2023年1月1日起，根据国内产业发展和供需情况变化，在我国加入世界贸易组织承诺范围内，提高部分商品进出口关税。其中，对栗子、甘草及其制品、大型轮胎、甘蔗收获机等取消进口暂定税率，恢复实施最惠国税率；为促进相关行业转型升级和高质量发展，提高铝和铝合金出口关税。2023年7月1日起，我国还将对62项信息技术产品的最惠国税率实施第八步降税。调整后我国关税总水平将从7.4%降至7.3%。
为扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，持续推进高水平对外开放，推动建设开放型世界经济，根据我国与有关国家或地区签署的自由贸易协定和优惠贸易安排，2023年将对19个协定项下、原产于29个国家或者地区的部分商品实施协定税率。其中，根据《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）有关规定以及协定对印度尼西亚生效情况，自2023年1月2日起，将对原产于印度尼西亚的部分商品实施RCEP协定税率。
2023年继续对与我建交并完成换文手续的最不发达国家实施特惠税率，支持和帮助最不发达国家加快发展。
为适应产业发展和科技进步需要，2023年将适当调整本国子目，增列白茶、蔬菜种子、手术机器人、激光雷达等税目。调整后，税则税目总数为8948个。
《 人民日报 》（ 2022年12月30日 07 版）
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