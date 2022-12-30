本报贵阳12月29日电 （记者黄娴）28日，随着贵州剑河（柳川）220千伏变电站主变成功带电，剑河（柳川）220千伏输变电工程顺利投运，标志着贵州省实现220千伏变电站县域全覆盖。至此，贵州实现了县县通“电力高速”。

2021年，贵州省提出要在2022年实现220千伏电网县域全覆盖，先后投资18.5亿元在荔波、台江、锦屏等9个县建设输变电工程。截至2022年12月，贵州电网已建成投运220千伏公用变电站145座，变电总容量达61580.15兆瓦。目前，贵州形成了以220千伏环网为主、链式为辅的电网结构，为经济发展提供坚强电力保障。

《 人民日报 》（ 2022年12月30日 07 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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