戴 谦

返乡创业，为杨梅建大棚

“好不容易考上大学跳出了‘农门’，非要再回到山沟沟里当农民，咋想的？”每当听到这些话，朱旭辉都会说，“因为我的家在这里。”

朱旭辉的家乡在浙江小城仙居。这里钟灵毓秀，不仅有自然造化的鬼斧神工，也给世代生活在这里的人们，营造了一方世外桃源般的天地。

说起仙居，很多人首先想到杨梅。今年6月，“仙居杨梅60元一颗出口迪拜”的新闻，让这座小城着实又火了一把。经常有人说，“中国杨梅看浙江，浙江杨梅看仙居”。在仙居，不少村民家里世世代代种杨梅。

大学毕业后，朱旭辉在杭州从事品牌管理工作。两年后，辞职回乡，开始了杨梅种植。“很多人说我头脑发热，但我生在农村、长在农村，家乡的杨梅是陪伴我长大的伙伴，就连我的学费都是杨梅换来的。再说，我从小就对农业感兴趣，大学学的也是农林园艺技术专业。这条根，我断不了。”他说。

成为一名专职“梅农”后，朱旭辉开始了农耕的生活，尽管辛苦，但干劲十足。可是不久后的挫折，把他打“蔫”了。

“温湿度多少最好？”“怎么提高土壤肥力？”一连串的技术难题不断提醒他，自己还是个杨梅种植“门外汉”。

不会种，就学。向书本学、向老一辈梅农学。渐渐地，朱旭辉摸索并总结出了一些杨梅种植经验，也发现了杨梅生长过程中的“先天病”。

杨梅喜温暖、阳光充足的环境，却又耐寒不耐旱，因此高温烈日是“天敌”。此外，它虽喜湿润，但因其无表皮、果“娇嫩”，害怕风吹雨打，十分脆弱。恶劣天气不仅影响杨梅的产量和品质，收购价也会大打折扣，受了伤的杨梅只能卖到正常价的1/4。所以老一辈过去总说，种杨梅是“靠天吃饭”的活儿，一遇天气变化，为防止杨梅减产，全家老小都得去山上盯着，耗时又费力。

但在朱旭辉看来，现代农业早已插上了科技的翅膀，在“不和老天爷作对”的前提下，一定会有其它的解决办法。

经多方学习，在县农业科技人员的指导下，朱旭辉把眼光盯上了智慧大棚。有了它，杨梅再也不用怕蚊虫叮咬、鸟啄及刮风下雨了。

可是，搭建大棚成本较高，家里50亩大棚建起来要400多万元。在团县委、县农业农村局专项补贴，以及家人的支持下，资金难题终于解决，“大棚计划”得以推行。2019年，20亩杨梅大棚建起来了。

智慧种植，打造“未来农场”

朱旭辉的智慧大棚内装了智能控制系统，即便人不在山上，通过手机也能看到大棚内部的温度、湿度等环境数据，点一下手机屏幕便可一键操作大棚开合。

白天温度高了，手机点一点，大棚里的喷灌系统会自动给杨梅树喷水；晚上湿度过高，大棚可实现自动开膜，让杨梅吹吹风，呼吸新鲜空气；刮风下雨了，点下手机，大棚便自动卷膜，棚内杨梅再不会被风吹落、被雨打掉了；土壤肥力不足了，把肥料配好，点下手机就可以自动施肥……精密的数字化调控下，大棚杨梅保持了较好的品相和甜度，不仅可以提早20天上市、产量提升一半以上，价格也能卖得更高。尝到智慧种植甜头后，今年，朱旭辉又建起了近30亩二期大棚。

杨梅采摘期也就两周多点，不仅果期短，还很娇贵，不耐存储，“一日色变，二三日味尽失”。鲜度是杨梅的生命，每年收获季，种植户不得不起早贪黑争分夺秒采摘杨梅。为了跟时间“赛跑”，采摘过程中，人工磕磕碰碰少不了，过去，杨梅损耗率非常高。

向技术人员请教后，朱旭辉在山上装了“小火车”。如今，一辆辆“小火车”在海拔300多米的乌岩山上蜿蜒行驶，不仅节省了人力和时间成本，还大大降低了杨梅运输过程中的损耗。

为了进一步提升杨梅种植的精细化管理水平，最近朱旭辉琢磨着再购置几台无人机，填补施肥空白，努力将这片杨梅园打造为更具科技含量的“未来农场”。

放眼全国，像朱旭辉一样的高素质农民还有很多。近年来，一批又一批的返乡创业青年深耕科技强农、科技兴农，为乡村全面振兴夯实人才基础。“今后，我会继续用自己所学反哺家乡，力所能及地为其他梅农传授大棚管理等经验，和大家一起畅通收购链、拓宽销售链、完善运输链，带动梅农共同致富。”朱旭辉信心满满。

《 人民日报 》（ 2022年12月30日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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