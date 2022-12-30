本报记者 叶 子

2022杭州（国际）未来生活节在杭州亚运会主会场的奥体中心空中观景平台举行，吸引市民游客参与体验。图为舞蹈演员与虚拟数字人一起为观众进行表演。

龙 巍摄（人民图片）

随着人工智能、虚拟现实等技术的发展，数字虚拟人频频出现在公众的视野。作为以数字形式存在于数字空间中并具有拟人或真人外貌、行为和特点的虚拟人物，数字人是如何研发的？有哪些应用？

走进人们日常生活

“大家好，谷小雨有礼了！”近日，在南宋德寿宫遗址博物馆开馆仪式上，一位身着古装的虚拟数字人担任主持人，吸引了观众的注意。仔细瞧，这位数字人柳叶细眉、衣袂飘飘、气质素雅、灵动可爱。它便是浙江广电集团旗下浙江卫视推出的宋韵文化推广人。

“我们推出谷小雨，既是向传统文化靠近，也是向年轻群体靠拢。”浙江卫视谷小雨工作室负责人接受本报采访时表示，谷小雨是由浙江卫视研发的首个数字国潮产品。这个产品把宋韵元素与新媒介、新技术、新应用融合，创新性地打造出谷小雨这个形象。“我们希望用可亲可爱的人物形象、可感可触的数字手段，让广大受众尤其是年轻人喜欢上宋韵文化。”

谷小雨已在多种场合亮相——电视节目中，它吟唱宋词、介绍宋代蹴鞠文化；世界互联网大会乌镇峰会期间，它与嘉宾通过H5在线合拍；在南宋德寿宫遗址博物馆，它成为导览员，对答游客提问应答如流……最近，谷小雨参与的“南宋人的一天” 对外文化交流云展览，还陆续在新西兰、德国、荷兰、巴基斯坦等国的中国文化中心上线。

与谷小雨类似，越来越多的数字人在文旅、金融、政务等服务领域“上岗”，走进人们日常生活。例如，以敦煌飞天为蓝本打造的国风虚拟数字人天妤，在全网已拥有500余万粉丝；在2022世界人工智能大会上亮相的中信金控新员工——数字人小信，可以担任客户的专属财富规划师；打开湖北省仙桃市人民政府门户网站，红衣白裙的数字人“桃桃”笑盈盈地对视频新闻、政策解读进行播报……《数字人产业发展趋势报告（2023）》指出，随着交互智能技术的加速发展，数字人正在从技术创新走向产业应用。

有趣的内涵不能少

如此逼真的数字人是如何打造出来的呢？以谷小雨为例，数字人首先要做到“形似人”。按照人物概念设计，谷小雨来自南宋临安，生于谷雨时节，有“雨生百谷，欣欣向荣”的美好寓意。浙江卫视特地与宋韵文化研究传承中心合作，邀请相关宋韵专家组成顾问团，为谷小雨的人物造型、形象设计、内容呈现等提供全程专业级指导把关。亮相一档歌唱节目时，谷小雨的舞台造型是一套现代改良的宋制汉服，上身是改良褙子、宋抹叠穿，袖口造型以西湖荷叶为灵感，下身是水墨印花长裙，妆容参考的是南宋仕女珍珠妆。

作为技术支持方，腾讯团队打造出一个超200万面数的高精度写实虚拟人，满足大型舞台节目录制以及智能多模态交互的多样化需求。腾讯相关负责人刘明亮告诉记者，谷小雨的麻花辫由30万根发丝组成，不同材质的衣物有5层，为了达到形神兼备的效果，团队基于游戏引擎进行实时交互模拟，使得人物在不同灯光、不同动作下的表现都非常真实。

除了“好看的皮囊”，数字人还要具备“有趣的内涵”。例如，在出任导览员之前，谷小雨进行了400G开放数据和30亿参数量的超大规模语言模型训练，再加上海量宋韵文献和百科搜索引擎的助力，谷小雨成功掌握了宋韵百科知识。为了使谷小雨能够与游客实时语音对话，技术团队运用语音识别、自然语言理解、语音合成等技术，让这位数字导览员听得懂、答得出、懂得多。

谷小雨还采用了语音驱动口型技术，通过适配各种音色、歌唱、语气词等不同类型的音频输入，学习种类繁多的情感语音数据，生成韵律自然、情感风格丰富和个性化的高表现力语音，再配合灵动准确的面部表情和口型，让数字人的语音达到可媲美真人的效果。

产业增长势头强劲

目前，数字人已在企业服务、影视动画、文化传媒等领域得到广泛应用。艾媒咨询《2022-2023年中国虚拟人行业深度研究及投资价值分析报告》称，在娱乐需求增加、人工智能等技术不断迭代的背景下，中国虚拟人产业高速发展，元宇宙的热潮加速推动虚拟数字人产业升级。数据显示，2021年中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模分别为1074.9亿元和62.2亿元，预计2025年分别达到6402.7亿元和480.6亿元，呈现强劲的增长势头。

记者了解到，虚拟数字人的制作流程一般包括模型绑定、动作捕捉、动画解算、实时渲染等步骤，其中要运用到大量的现实增强、深度学习、虚拟制片等高科技前沿技术。比较简单的动漫形象数字人，一般1个月就能完成；而制作一个更写实的3D数字人，从角色设计到完成渲染需要3至6个月甚至更久。数字人越是“精致”“逼真”，越花费时间、人力成本。

刘明亮表示，算力提升、引擎升级等技术迭代，正推动数字人制作效能和智能水平持续提升。一方面，制作数字人的成本更低、效率更高；另一方面，数字人的交互性越来越强，提供的服务和陪伴等“人”的属性更强。

业内人士认为，从关注动画、渲染的身份型数字人到融合语言理解能力、表达能力、学习能力、交互能力的服务型数智人，从在线服务到在场体验，随着元宇宙相关技术的进一步发展，数字人将进入大规模应用期，加速转化为现实生产力。

(责编：胡永秋、白宇)

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