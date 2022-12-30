王攀、孙飞、印朋

原标题：新时代新征程新伟业·二十大精神在基层丨深圳：“新能源汽车产业城”轮廓初显

从卖燃油车到销售新能源汽车，比亚迪“老兵”赵长江见证了十年来深圳汽车产业的蝶变。

“从把车造出来，到把车卖起来，再到把利润做起来，中国新能源汽车行业不断进步。只有掌握核心技术和产业链管控能力的车企，才能给消费者提供品质良好的汽车。”比亚迪腾势汽车总经理赵长江说。

党的二十大报告指出，“推动战略性新兴产业融合集群发展”“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节”。

长期以来，电子信息产业一直是深圳的经济支柱和优势领域。现在，随着新能源汽车产业的蓬勃发展，深圳“新能源汽车产业城”的产业形态已经轮廓初显。

深圳市统计局24日晚间发布的数据显示，今年1至11月，全市规模以上工业增加值同比增长5.6%，主要行业大类中，规模以上汽车制造业增加值增长110.1%，其中新能源汽车增长高达202.7%。

当前，深圳新能源汽车产业“一超多强”的企业格局初步形成，全市已培育年产值千亿元企业1家、百亿元以上企业4家，10亿元以上企业超过22家。

日前，总部位于深圳的欣旺达电动汽车电池有限公司收到了沃尔沃汽车公司关于向其供应电池电芯产品的定点通知。此前，欣旺达已获得雷诺日产动力电池定点订单，并进入德国大众汽车供应商体系。

“动力电池是一个重资产行业，设厂投资动辄上百亿元，与欣旺达合作的整车厂都是头部车企，这也是我们投资扩产的信心所在。”欣旺达电子股份有限公司创始人王明旺说，欣旺达目前积极向上游产业链布局，与上游厂家达成战略联盟，参与到一部分矿产资源的开发和合作。

清华大学深圳国际研究生院教授李宝华说，深圳拥有完整的动力电池产业链，在动力电池材料、关键装备、结构设计、制造技术和创新能力等方面处于领先水平。

深圳已经具备较为完整的新能源汽车产业链。深圳市工信局局长余锡权说，在硬件方面，深圳构建了新能源汽车“三电”核心技术链条闭环，覆盖电芯模组、动力电池、精密结构件、电机电控等新能源汽车研发、制造各环节；在软件方面，深圳大批电子信息和互联网、人工智能企业进入智能驾驶软件开发领域。

智能化的持续提速，也在打开新的发展空间。得益于8月份正式施行的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，自动驾驶汽车在深圳开始“有法可依”。小马智行公司副总裁莫璐怡说，条例为自动驾驶未来大规模商业化奠定了合法合规的基础。统计数据显示，今年前三季度，深圳智能网联汽车产业增加值340.02亿元，同比增长44.5%。

在新能源汽车等绿色产业的助力下，深圳空气质量指标等持续改善。深圳市生态环境局公布的数据显示，今年上半年，深圳PM2.5平均值为15.3微克/立方米，同比下降3.8微克/立方米。

澳康达名车广场有限公司总经理陈祥达说，去年公司交易的二手车中，新能源汽车只占3%，如今已经达到7%，还出现很多消费者换购新能源汽车的现象，消费者对新能源汽车的接受度越来越高。

余锡权说，汽车产业电动化、网联化、智能化、共享化趋势正在加速形成，汽车白色家电化、工具化特征更加明显，新能源汽车产业已进入高速成长期，深圳将持续完善产业发展政策，助力企业品牌提升、突破关键核心技术，推动战略性新兴产业融合集群发展。

(责编：赵竹青、陈键)

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