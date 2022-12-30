白茶、茉莉花茶、手术机器人……我国关税税目即将“上新”
2022年12月30日08:17 | 来源：新华网
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原标题：白茶、茉莉花茶、手术机器人……我国关税税目即将“上新”
在新的一年即将来临之际，我国关税税目也将迎来“上新”。根据国务院关税税则委员会29日发布的2023年关税调整方案的公告，我国将适当调整本国子目，增列白茶、茉莉花茶、手术机器人、激光雷达、蔬菜种子等税目。
经国务院批准，2023年我国将调整部分商品的进出口关税。其中，对税目的调整是一大亮点。
公告显示，明年我国将增列白茶、茉莉花茶、手术机器人、激光雷达、蔬菜种子等多个税目，旨在完善关税制度体系，适应产业发展和科技进步需要。调整后，我国税则税目总数将达8948个。
业内人士表示，税目被称为贸易的“语言”。当一类商品拥有相应的税目之后，有助于促进商品贸易流通，有利于统计商品的国际贸易情况，提高贸易透明度。此外，拥有税目之后，也将更加方便地落实进出口贸易许可管理政策或税收征管政策等。
以此次“上新”税目中的白茶、茉莉花茶为例。目前，在我国的主要茶类中，红茶、绿茶、乌龙茶、黑茶设有税目。然而，近年来，白茶和茉莉花茶在国际上“人气”渐长。白茶因其特有的药用价值，出口量呈现稳步增长态势；茉莉花茶被誉为“中国春天的味道”，在海外市场也越来越受欢迎。
“增列白茶、茉莉花茶等具有中国特色的农产品税目，有助于支持国内特色农业产业发展。”中国农业科学院农业信息研究所国际情报研究室主任张学彪表示，通过增列税目，不仅方便贸易统计，而且能帮助企业强化品牌意识，有利于企业进一步拓展国际市场，助力农业走出去。（记者申铖）
(责编：赵竹青、陈键)
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