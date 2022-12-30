第29届中国国际广告节举行 双汇荣获“2022年度内容营销金案”
近日，第29届中国国际广告节在福建厦门举行，双汇x《极限挑战》内容营销案例荣获“2022年度内容营销金案”。中国国际广告节一直被誉为广告界“奥斯卡”，是国内极具权威性和专业性的广告界盛会。凭借贴近年轻消费群体的品牌营销策略，双汇已多次在广告主盛典上捧回大奖，这也是业界对双汇积极推动产品年轻化、营销年轻化、品牌年轻化的高度认可和充分肯定。
产品年轻化，品类创新“活力”全开
据悉，作为中国家喻户晓的肉类国民品牌，多年来双汇通过持续的产品创新与品质追求，始终引领中国肉类行业高质量发展。凭借对市场的敏锐嗅觉，双汇牢牢把握年轻消费群体的喜好，针对年轻群体创新细分品类，不断扩充产品矩阵，全力进击年轻化新产品。
双汇先后推出了辣吗辣、火炫风、虎皮鸡爪、轻享鸡肉肠等个性化、年轻化的全新产品，以满足年轻消费群体的多样化需求。这些全新产品融入年轻一代的生活方式中，成为双汇与年轻消费群体之间沟通的纽带。不仅通过创新产品发力，双汇还紧扣细分市场与年轻消费群体的需求，积极进行营销创新，与消费者展开进一步沟通，始终保持创新活力。
品牌年轻化，主动破圈、保持新鲜度
近年来，双汇在营销创新方面不断推进品牌年轻化。例如本次获得“2022年度内容营销金案”的双汇x《极限挑战》内容营销案例。双汇作为《极限挑战8》的“美味推荐官”，通过这种青春励志又新潮有趣的综艺玩法，加强与年轻群体的深入沟通，传达“无论时代如何变幻，双汇始终暖心相伴”的品牌内涵。
同时，双汇辣吗辣、火炫风、虎皮鸡爪、轻享鸡肉肠等系列新产品也连续通过《向往的生活》《这！就是街舞》《极限挑战》等热门综艺与观众一起解锁各种美好生活方式，以多元化的场景互动，传达双汇“年轻不乏味”的产品特性。
据介绍，未来，双汇还将继续以不变的品牌初心，在打造品质基石的同时，不断推进产品创新、营销创新，持续推进品牌年轻化发展进程，打造更加完善、丰富的品牌体验。
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