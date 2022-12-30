银保监会发布《汽车金融公司管理办法（征求意见稿）》
2022年12月30日08:19 | 来源：新华社
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原标题：银保监会发布《汽车金融公司管理办法（征求意见稿）》
记者从中国银保监会获悉，为加强汽车金融公司监管，推动行业高质量发展，银保监会修订形成《汽车金融公司管理办法（征求意见稿）》，12月29日向社会公开征求意见。
银保监会有关部门负责人表示，征求意见稿修订内容较原办法作出了较大调整，重点在风险管理、业务范围、公司治理等方面。
为引导汽车金融公司聚焦主业，征求意见稿取消股权投资业务。对出资人提出更高要求，强化股东对汽金公司的支持力度，适当扩大股东存款范围，同时取消定期存款期限的规定。增加风险管理要求，增设流动性风险监管指标等。
为适应汽车行业高质量发展的市场需求，征求意见稿将汽车附加品融资列入业务范围，允许客户在办理汽车贷款后单独申请附加品融资。允许向汽车售后服务商提供库存采购、维修设备购买等贷款。
此外，为贯彻落实对外开放政策，征求意见稿允许汽车金融公司设立境外子公司，提供民族品牌汽车海外市场发展所需的金融服务，支持我国汽车产业“走出去”。（记者李延霞）
(责编：赵竹青、陈键)
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