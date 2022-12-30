12月29日，“航天星云即时遥感服务体系”“掩星气象探测星座”“中国四维新一代商业遥感卫星系统”“宏图实景应用软件”“全球新一代海上信息通信系统”五项商业航天重大项目，在第八届中国（国际）商业航天高峰论坛上发布。

近年来，我国商业航天蓬勃兴起、亮点纷呈：商业运载火箭不断涌现，批量化、航班化、可重复使用的空间运输系统建设稳步推进；航天器规模化智能制造能力、运营服务能力持续提升；卫星应用广泛服务于经济社会发展，为平安中国、美丽中国、数字中国建设发挥了重要作用；航天技术推动新能源、新材料等一批新兴产业发展，助力培育智慧城市、无人驾驶、现代物流等新业态；诞生了一批具有开拓精神的商业航天创新主体，牵引各类资源要素向航天投入汇聚。

“商业航天既是科技创新的战略高地，也是引领带动产业发展的战略要地，正在为航天强国建设注入强大动能、提供有力支撑。”中国航天科工集团有限公司董事长袁洁表示，面向未来，航天科工将以创新作为引领发展的第一动力，以核心技术供给能力塑造市场竞争优势，发挥航天央企创新主体作用，汇聚优质资源要素，加快创新成果转化；服务和融入新发展格局，大力发展卫星应用产业，深化打造以应用为牵引的体系化服务，进一步支撑行业应用、赋能产业升级、融入大众消费、服务国计民生；建设高水平航天人才高地，围绕质量控制、数字化、标准化等方面筑牢发展根基。

本届论坛由科学技术部、中国国家航天局等多部门联合主办，以“商业航天赋能新业态 开放共赢筑梦大航天”为主题，共有来自中国及多个国家的有关航天主管部门、商业航天企业、科研院所、高校、社会团体和投融资领域的领导和专家以视频或在线等形式参会。

(责编：赵竹青、陈键)

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