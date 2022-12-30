陈诺、何曦悦

原标题：从烟火气、忙碌劲儿看更好统筹丨“三盏灯”正在城市重新点亮——安徽合肥复工复产一线走笔

12月28日晚6点，夜色渐浓，安徽省合肥市长江西路高架桥上，来往车辆排着队缓行，车灯串成一道道光带。

合肥市公安局交警支队指挥中心主任李峰介绍，统计显示，12月26日下午开始，市区的车流量逐步恢复，“日在途车辆峰值从过去一段时间最低10万辆，增加到28日的19万辆”，全市的高速公路出入口车流量也在稳步恢复中。“交通流量是一个城市经济社会的‘晴雨表’。”李峰说。

元旦前夕，记者在合肥市采访看到，随着生产生活秩序逐步恢复，车间里的信号灯、马路上的车灯乃至街头巷尾的霓虹灯正在重新点亮，久违的城市“烟火气”归来。

走进合肥京思威电子科技有限公司生产车间，生产线上机器轰鸣，闪烁的指示灯下，戴着口罩的员工正在操作机床。

这是2022年落户合肥瑶海区的新企业，主营贴片电感器、功率电子元器件及其部件的研发、生产和销售服务。“我们正在全力赶进度，原来的白天班改为‘白天+晚上’两班倒，目前公司日产能可达76.9万颗贴片电感器。”公司副总经理王笑介绍。

位于合肥经济技术开发区海尔（合肥）创新产业园的工厂里，工人在装配线上忙碌着，一台台滚筒洗衣机下线，等待运往全国各地。“目前我们的员工出勤率达99%，每天的产能负荷率98%。”合肥海尔滚筒洗衣机有限公司运营总监何潇潇介绍，当前工厂的生产基本恢复正常。

“我们积极落实药品等方面保障措施，关爱员工身心健康。”合肥市航嘉电子技术有限公司制造部总经理马朝柱告诉记者，“随着新业务的增加，2023年公司产能还会有大幅提升，目前正在扩产准备中。”

一批重大项目招引与建设“马力全开”。12月28日，在合肥高新区，24个“科大硅谷”项目集中签约，总投资超过100亿元，涵盖了量子信息、人工智能、集成电路等战略性新兴产业。“这些项目体量大、质量好、前景优，我们将加快推进、早日建成投产。”高新区相关负责人说。

“包机出海”抢订单业已开始。12月25日，一架飞机从合肥新桥国际机场起飞，前往日本东京。这是安徽省商务厅组织的“徽动全球”万企百团出海行动的商务包机，来自合肥、芜湖、马鞍山、滁州等地企业的30多人赴海外开展经贸促进活动。

12月28日晚记者拍摄的合肥高新区的一条商业街。（新华社记者何曦悦 摄）

在街头巷尾，记者看到逐渐恢复的人流。合肥市蜀山区的一家菜市场，一大早吆喝声、叫卖声此起彼伏。来自肥西县的菜农孙阿姨告诉记者，小摊的生意一天比一天好，“不到中午菜就卖光了。”

合肥市民爱逛的罍街同样灯光璀璨、人气旺盛。据介绍，这条街200多个餐饮、娱乐业商家如今复业超过一半，日均客流量达3500人次。

距离罍街8公里外的天鹅湖公园，霓虹灯照亮了市民广场，62岁的秦阿姨和广场舞的搭档们又聚到了一起，“有段日子没出门了，今天跳个够。”

(责编：赵竹青、陈键)

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