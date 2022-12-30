原标题：深空探测雷达“中国复眼”一期正式开机

记者29日从北京理工大学重庆创新中心获悉，位于重庆两江新区的深空探测雷达“中国复眼”项目一期正式开机，实现了利用分布式雷达体制进行深空探测，拍摄出了月球环形山地基雷达三维图像。

“中国复眼”项目一期拍摄的月球环形山地基雷达三维图像。（北京理工大学重庆创新中心供图）

据了解，“中国复眼”由北京理工大学重庆创新中心谋划建设，将高分辨率观测近地/主带小行星、月球、金星、火星和木星卫星等深空域目标。

北京理工大学重庆创新中心副研究员向寅介绍，“‘中国复眼’一期项目主要是为后续的设施建设进行关键技术验证，目前北理工重庆创新中心已经初步完成了一期4部雷达对月球的协同观测，获得了月球正表面局部三维雷达图像，初步验证了分布孔径深空探测雷达技术的可行性，也验证了对以月球为代表的深空域目标三维雷达成像的可行性。”

位于重庆的“中国复眼”项目一期。（北京理工大学重庆创新中心供图）

根据计划，项目二期工程将在重庆云阳县建设25部30米口径的高分辨率分布式雷达，可实现千万公里外的小行星探测。在此基础上，第三期工程计划形成一个由上百部雷达组成的科学设施,探测距离将达到1.5亿公里。（记者吴燕霞、王宇轩）

(责编：赵竹青、陈键)

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