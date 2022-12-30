刘 垠

原标题：这一年，向着高水平科技自立自强奋进

一滴水发6次电！12月20日，白鹤滩水电站全面投产，至此，乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝“连珠成串”，构成了世界最大的清洁能源走廊，实现了长江流域水力资源的最大化利用。

这一年，像这样令人震撼的瞬间还有很多，“神舟”飞天、“夸父”追日、“墨子”传信；“华龙一号”示范工程全面建成投运，国产C919大飞机市场化运营加速……

这些让人振奋的科技成果竞相涌现，离不开我国鼓励科技创新的政策体系不断完善，科技体制改革多点突破、纵深推进，科技政策扎实落地，科技自立自强迈出坚实步伐。

这一年，有太多令人鼓舞的瞬间定格：时隔14年后，新修订的科技进步法正式施行；聚焦“破四唯”和“立新标”，我国开展新一轮科技人才评价改革试点，“减负行动3.0”为青年科研人员鼓与呼；科研助理岗吸纳17.9万人就业，其中2022届高校毕业生15万人……

科技进步法大修 全面升级我国科技治理体系

“科技政策要扎实落地”，是上年中央经济工作会议部署的重点任务，也为科技工作划明了重点。

开年伊始，我国在充分总结科技体制改革经验、前瞻科技支撑引领现代化强国建设需求的基础上，修订《科学技术进步法》并正式施行，为实现高水平科技自立自强提供了法治保障。

“本次修订通过新增设立单独章节的方式，重点从基础研究、区域科技创新、国际科技合作和监督管理等方面全面升级我国科技治理体系。”中国科学院科技战略咨询研究院研究员肖尤丹说，新版科技进步法不仅将党和国家的创新论断和创新战略固化为法律规定，如将科技自立自强作为国家发展的战略支撑等写入法律。同时，将国家创新体系建设调整为科技进步法的制度主线，在总则部分新增创新体系建设专门条款。

减负赋能 科技体制改革再攻坚

创新驱动发展，深化改革是根本动力。党的十八大以来，科技体制改革在各项改革中始终走在前面。

“科技体制改革推动科技创新的基础性制度基本建立。”近日，科技部部长王志刚以《加快实现高水平科技自立自强》为题撰文称，143项科技体制改革任务高质量完成，重点领域和关键环节改革取得实质性进展和显著成效。

值得关注的是，科技部还出台了《科技体制改革三年攻坚方案（2021—2023）》，进行更深层次的改革。就在2022年，一系列与科研人员息息相关的改革走细走实。

比如，聚焦青年科研人员的“减负行动3.0”。8月8日，科技部、财政部等五部门发布《关于开展减轻青年科研人员负担专项行动的通知》。直面青年科研人员面临的崭露头角机会少、成长通道窄、评价考核频繁、事务性负担重等突出问题，文件亮出了行动内容的关键词——挑大梁、增机会、减考核、保时间、强身心。

这是四年来，科技部等有关部门开展的第三轮科研人员减负专项行动。“以硬招实招推进政策落实、减轻科研人员负担，成为科技领域简政放权的一项亮点举措。”科技部政策法规与创新体系建设司副司长汤富强说，减负两轮行动的全面推进，使减负举措在基层单位扎根落地，形成良好的叠加效应。

三个月后的11月9日，科技人才评价再度迎来重磅消息！科技部等8部门印发《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》，按照创新活动类型构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系，试点为期两年。

“在重大科技任务、重大创新基地建设等国家重大创新活动中推动人才评价改革落地见效，着力克服‘唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项’倾向。”科技部科技人才与科学普及司相关负责人说，改革突出国家目标和使命导向，坚持谁使用谁评价，以用定评、评用相适，科学使用评价结果。

知敬畏守底线 科研失信行为有了处理规则

一方面通过简政放权给科研人员减负松绑，另一方面从制度层面亮出红线，让科研人员知敬畏守底线。

3月，中办、国办印发《关于加强科技伦理治理的意见》，作为我国国家层面科技伦理治理的第一个指导性文件，提出了加强科技伦理治理的5项基本要求，即：伦理先行、依法依规、敏捷治理、立足国情、开放合作。文件还提到加快构建中国特色科技伦理体系，健全多方参与、协同共治的科技伦理治理体制机制。

9月，科技部、中央宣传部等22部门印发《科研失信行为调查处理规则》，使科研失信行为的调查处理工作有了更具操作性的规范。“此次修订注重与科学技术进步法等法律制度的衔接，而且聚焦问题导向，针对3年试行中反映比较集中的问题作出补充完善，并将调查处理实践中积累的成功经验及时上升为相关制度规定。”科技部科技监督与诚信建设司司长戴国庆表示。

针对科研失信行为表现出更强的隐蔽性和复杂性，《规则》增加了买卖实验研究数据、无实质学术贡献署名、重复发表等7种科研失信行为，强调以弄虚作假方式获得科技伦理审查批准，或伪造、篡改科技伦理审查批准文件等均属于科研失信行为。

党的二十大报告专章部署教育科技人才

10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在人民大会堂开幕，习近平代表第十九届中央委员会向大会作报告。

“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。”习近平总书记掷地有声的话语回荡在人民大会堂：必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

两个月后的12月15日至16日，党的二十大后首次中央经济工作会议举行，部署2023年经济工作，会议强调“科技政策要聚焦自立自强”。这是向科技界发出的立足当下、面向未来的动员令和冲锋号角。在新的征程中，广大科技工作者一定会踔厉奋发、勇毅前行，用新的伟大奋斗创造新的伟业，为加快实现高水平科技自立自强、全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗！

(责编：赵竹青、陈键)

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