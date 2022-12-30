刘园园

原标题：现代物流领域首份国家级五年规划出炉

12月29日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，对国务院办公厅日前发布的《“十四五”现代物流发展规划》（以下简称《规划》）进行解读。

“《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，是“十四五”时期推动现代物流发展的纲领性文件，具有重要里程碑意义。” 谈起这份规划，国家发展改革委经济贸易司副司长张江波表示。

名副其实的物流大国

“经过多年发展，我国已成为名副其实的物流大国。” 张江波提到，2021年，社会物流总额超过330万亿元，较2012年翻了近一番，货运量、货物周转量、快递业务量等位居世界前列，物流业总收入将近12万亿元，成为全球最大的物流市场。

张江波解读，《规划》聚焦构建现代物流体系这一主题，明确了“十四五”时期现代物流发展的总体思路、空间布局、重点任务和重大工程。《规划》共7章、33条，以及11个专栏14项重大工程，系统回答了“为什么”建设现代物流体系、现代物流体系“建什么”以及“怎么建”等重大问题。

记者了解到，《规划》结合我国经济产业布局、现代物流发展空间格局，提出构建“四横五纵、两沿十廊”物流大通道。其中，对内建设串接东中西部、连接南北方的“四横五纵”9条国内物流大通道；对外建设“两沿十廊”国际物流大通道，包括沿海、沿边物流走廊以及10条国际物流通道。

《规划》还提出，到2025年，完成120个左右国家物流枢纽、100个左右国家骨干冷链物流基地布局建设，基本形成以国家物流枢纽为核心的骨干物流基础设施网络；建设20个左右国家物流枢纽经济示范区。

张江波透露，截至目前，国家发展改革委已会同交通运输部发布4批年度重点建设名单，共95个国家物流枢纽，覆盖30个省（区、市）及新疆生产建设兵团，基本构建起“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系框架。

推动“由大到强”转变

张江波同时指出，我国现代物流“大而不强”问题突出，缺乏具有全球竞争力的现代物流企业，存量物流基础设施网络“东强西弱”“城强乡弱”“内强外弱”，与世界物流强国相比仍存在差距。

“《规划》将智慧物流作为推动物流高质量发展的重要抓手。” 张江波说。

记者了解到，“十四五”期间，将以智慧化改造为抓手，促进物流业态模式创新。具体包括：深度应用第五代移动通信（5G）、北斗、移动互联网、大数据、人工智能等技术；发展智慧物流枢纽、智慧物流园区、智慧仓储物流基地、智慧港口、数字仓库等新型物流基础设施等等。

关于“城强乡弱”，商务部流通业发展司副司长张祥回应，近年来，商务部会同有关部门累计支持1489个县建设县级电商公共服务中心和物流配送中心超过2600个，村级电商物流服务站点15.3万个，推动各地加快完善农村现代商贸流通体系。

张祥表示，下一步，商务部将按照《规划》要求，会同有关部门加快实施“千集万店”工程，健全县乡村三级物流配送体系，畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道。

(责编：赵竹青、陈键)

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