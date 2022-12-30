原标题：打造农业科技创新“硅谷”

12月28日，大北农凤凰国际创新园开园。大北农国际集团董事局主席邵根伙表示，该园是全球单体最大的农业企业研发园，是综合的农业科技企业创新园。

历经近30年的发展，大北农通过自主研发、技术引进以及产学研合作等途径，建立了5个国家级科研平台，形成一流的企业技术创新体系，同时，聘请多名院士专家组建科技战略院士团指导技术创新合作网络建设。

此外，经科技部批准，设立了具备提名国家科学技术奖励资格的大北农科技奖，目的是通过科技奖励推动农业科技创新，促进农业科技成果转化，加速从“0到1”的原始创新，从“1到100”的技术创新，从“100到千万到亿”的成果转化和产业创新。截至目前，该奖励已成功举办了十二届。

在种业科技创新方面，逐步建立了以生物育种为核心，从前沿技术研究、技术集成转化到成果示范推广的快速、高效、工程化创新体系，在生物育种与常规育种领域已取得可喜成绩。目前，拥有育种科研人员310余人，其中具有博士与硕士学历人员占总研发人员的45%。聘请了中国工程院院士在内的玉米育种专家10名、水稻育种专家5名。在全国布局研发基地、育种基地、测试基地4000多亩，商业化制种基地20余万亩。截至2022年12月，获得植物新品种权326项，选育国审品种177个。2022年上半年，种子业务收入占主营业务收入的比重为1.35%，种子销售数量为867.13万公斤，同比增长16.8%；销售收入为1.81亿元，同比增长3.0%。

在种业振兴的大背景下，积极响应国家号召，从“资金、人才、机制”等方面精准施策。数据显示，2015年至2021年，大北农研发费用投入从5.04亿元上升至6.13亿元，研发费用率稳定维持在2.20%左右。到2021年底，育种研发累计投入18.2亿元，其中生物技术投入近10亿元，常规育种投入8.2亿元（约占营业收入的13%）。

邵根伙表示，凤凰国际创新园投资价值80亿元，占地近100亩，建筑面积近20万平方米，可容纳研发人员6000人。

目前，大北农正在推进实施集团五个“1”人才工程，即：1名千万年薪的全球顶级农业科学家，10名产业首席科学家，100名百万年薪以上的高端研发人才和1000名博士，10000名科技研发与技术推广服务队伍。

邵根伙表示，未来，将全面融入国家战略，积极承担行业使命，以“玉米、水稻、大豆”等主要农作物种子为突破口，持续强化自主创新能力。（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、陈键)

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