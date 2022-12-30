张 晔

原标题：提质增量 南京出台壮大产业经济“五大行动”

记者从12月28日举行的南京市新闻发布会上获悉，为抓住当前经济恢复的重要窗口期，更好发挥稳住全市经济大盘的“压舱石”作用，南京市制定并出台了加快培育壮大产业经济“五大行动”，以超常规举措推动产业经济实现质的有效提升和量的合理增长。

南京市工信局副局长郭玉宁介绍，五大行动包括：产业链提升行动、“宁工品推”抢订单拓市场行动、狠抓投资扩大生产行动、走出去寻商机引项目行动、办实事解难题助企增效行动。

其中，在产业链提升行动中，将大力发展数字经济，支持创新产品推广应用。一方面，通过加快推进国家人工智能创新应用先导区、国家第三代半导体技术创新中心（南京）平台建设，争创国家级车联网先导区，举办产业链系列品牌活动；另一方面，以强化数字技术赋能实体产业，联合重点电商和直播平台举办直播带货促销活动，推介本地优势数字产品和解决方案，发展数字经济新业态新模式；2023年，南京将打造“宁创”品牌系列活动，以“宁创未来”加速未来产业发展落地，发布新一代人工智能、第三代半导体、基因与细胞、元宇宙、未来网络与先进通信、储能与氢能六大未来产业行动计划。

在“宁工品推”抢订单拓市场行动中，发挥“宁对接”南京产业链供应链对接平台支撑作用，实施“宁工品推”，帮助企业抢订单、拓市场、促生产。进一步扩大升级信息消费、加强消费类电子产品推介、大力推广新能源汽车、组织优特钢产业链对接、开展优质特色消费品促销等。

在狠抓投资扩大生产行动中，通过推动制造业企业加大数字化转型投入，鼓励南京更多工业企业实施大规模技术改造。南京将促进新一轮数字化转型和技术改造投资，推进通信运营商加大5G基础设施投资规模，新建5G基站5000个，2023年底累计建成5G基站3.5万个。加快布局建设新能源汽车充换电设施，到2023年底建成260座换电站，新建公共充电设施3000根，发展私人桩2万根。

在办实事解难题助企增效行动中，南京将建立健全“服务专员”制度，结合驻厂联络服务机制，深化“专精特新”服务专员制度，为省级以上“专精特新”企业配备服务专员，加快建设培育“专精特新”企业示范城市。

(责编：赵竹青、陈键)

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