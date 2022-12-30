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“网上国网”App2022年累计交费额突破1000亿

2022年12月30日08:28 | 来源：新华网
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原标题：“网上国网”App2022年累计交费额突破1000亿

　　12月26日，国家电网线上供电服务主入口——“网上国网”App 2022年度交费金额突破1000亿元，已成为央企中用户信赖度高、黏性强、规模最大的线上服务平台。

　　国家电网着力推动“网上国网”App建设发展，累计注册用户超过2.6亿，不断规范推广运营，持续提升交费办电便捷化服务水平，努力打造自主可控的能源服务数字化平台。

　　“网上国网”App以满足用户用电需求为出发点，围绕住宅、电动车、店铺、企事业、新能源五大业务场景，打造多场景互动的活动集合，不断丰富交费方式，扩宽业务领域，满足更丰富多样的生活用电交费场景，为电力用户带来更为便捷、高效的数字生活新体验。

　　特别是今年以来，“网上国网”App将业务流量从上海数据中心分批平稳迁移至北京数据中心，全新升级“新国网云”数字新底座，推动客户服务业务中台融合扩容升级，并融合至新一代能源互联网营销服务系统中，客户服务业务中台共享服务中心数量从8个扩展至11个，整体系统架构更加坚强，系统抗风险能力、抗并发能力得到进一步提升，基于网上国网办理的业务的相关数据流、信息流在新一代能源互联网营销服务系统传输更快、更准确，业务响应与处理更加高效，营销数字底座的全面升级在对业务、流量的迅猛发展起到强有力支撑作用。

　　据悉，在新一代能源互联网营销服务系统及新国网云的架构下，“网上国网”App持续每月例行开展“充电日品牌活动”，为电力用户提供交费满减（立减）、返还电费红包及“购物返电费”“预存立减”等多重优惠，营销活动开展更加平稳，便捷又省心的活动也切切实实吸引了更多用户参与。“网上国网”App积极推动数字人民币应用生态圈建设，将网上国网App与数字人民币App子钱包推送功能打通，实现了与央行数字钱包形成流量互联互通、服务共享互惠的共建生态，满足用户全方位、个性化的电力需求。

　　下一步，国网客服中心将积极顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，坚持服务产品化、产品市场化，持续建设运营好客户服务业务中台和“网上国网”App，积极服务国家电网“一体四翼”发展布局。持续创新服务举措、拓展服务场景、提升服务效能，全力推动“网上国网”App高质量运营，打造高效、便捷的线上服务体验，让更多用户足不出户，享受优质电力服务，助力数字新基建、推进产业升级。

(责编：董童、李源)
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