广发基金：探索多维路径践行社会责任 以实际行动助力高质量发展
近年来，伴随着资本市场改革持续深化、投资者信任度不断提升，基金投资正逐渐成为家庭金融资产投资的重要选择，我国公募基金行业实现高速发展。如今，公募基金行业正迈向高质量发展新阶段，如何更好地践行社会责任，为社会创造更多价值？
“作为一家大型公募基金公司，广发基金积极探索多维路径，切实践行社会责任，用实际行动交出一份高质量答卷。” 广发基金相关负责人认为，身为资本市场的重要参与者和普惠金融的中坚力量，公募基金的社会责任包括两方面重要内涵：一是服务国家战略发展与经济转型方向，努力为实体经济高质量发展做出更大贡献。二是坚守普惠金融的价值定位，努力为促进共同富裕积极贡献力量。
公募基金是金融资源配置的重要纽带，汇集广大投资者的资金，服务国家战略发展与经济转型方向，帮助投资者分享经济发展成果。广发基金方面介绍，公司一方面充分发挥专业优势，立足经济长期发展趋势和产业规律开展投资研究，做好“直接融资的服务商”，引导金融资源聚焦国家重大发展战略；另一方面，积极推进责任投资，赋能绿色可持续发展。
广发基金大力引导社会资金向科技创新、制造强国、绿色中国等长期战略方向汇聚，为实体经济提供源头活水；同时，积极融入行业创新实践，创设投资北交所、科创板、创业板等主题基金，助力多层次资本市场建设。以制造强国战略方向为例，截至2021年末，公司持有制造业企业股票市值达3159亿元，持有制造业债券市值达221亿元。
据介绍，广发基金秉持绿色发展理念，把负责任投资框架纳入ESG投资策略之中，通过履行负责任投资原则，积极践行ESG投资，不断加强ESG投资体系建设。公司持续推动ESG投资与指数、主动量化、主动基本面、固定收益等各类投资组合进行整合,积极发行绿色投资主题产品，逐步形成多层次的ESG产品体系。
“受人之托、代人理财”是公募基金的行业本质，作为低门槛的投资工具，为老百姓有序参与资本市场、丰富家庭收入来源提供了有效途径。广发基金自成立以来，坚持以投资者利益为核心，不断提高服务投资者的专业综合能力，助力居民财富保值增值。
作为服务大众理财、服务居民养老的公募基金公司，广发基金深知，加强投资者保护宣传、倡导理性投资文化，是行业的天然使命。秉持“以投资者为中心，易懂实用与时俱进”的投教理念，公司依据不同的客群差异，通过体系化的课程栏目、多元化的展现形式、特色化的IP设计、趣味化的活动内容，深化投教工作的针对性和有效性，为大众持续提供集知识科普、风险防范、互动体验于一体的公益性投教服务。据介绍，其线上投教平台“广发基金财富学院”累计已上线课程超过1000期，累计访问用户超过90万人，累计访问人次超过600万。
此外，广发基金始终不忘惠及社会，自觉投身社会公益。公司通过广东省广发基金公益基金会在兴教助学、乡村振兴、应急救灾等方面积极开展社会公益项目，截至目前，在公益事业上累计投入金额已超过5500万元。在教育公益方面，建立了多层次、多维度的教育公益捐赠体系。成立“聚富筑梦”奖助学项目，发起“聚富筑梦夏令营”“广发基金阅读推广支持计划”“广发基金·满天星流动图书馆项目”“阅读马拉松公益活动”等多项兴教助学活动，助力少年儿童探索世界、塑造自我，树立正确价值观和远大理想，提升自我赋能的能力。
公募基金行业走在高质量发展道路上，需要承担起更多社会责任，为社会作出更多积极贡献。广发基金表示，公司将始终坚持企业价值与社会价值相统一，在助力国家战略、践行普惠金融、投身社会公益等方面积极探索，努力为投资者、为社会创造价值，以实际行动助力高质量发展，用自己的一份光和热，点亮更多希望。
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