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国内首个森林灭火指挥训练与考评系统完成验收

2022年12月30日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：国内首个森林灭火指挥训练与考评系统完成验收

记者12月29日从中国航天科工二院二部获悉，由该部所属航天科工仿真技术有限责任公司承建的应急管理部森林消防局灭火指挥训练与考评系统近日完成验收交付。综合评估后，专家给出了国内领先水平的评价。

据悉，该系统是我国森林消防救援队伍体系内首个森林灭火指挥训练与考评示范建设项目，通过搭建三维大场景智能指挥推演仿真系统以及一套面向灭火指挥训练的多层次指挥员考评体系，打造了全新的“智能交互+实景三维态势融合+融媒体”森林消防虚拟训练数字化、智能化平台。其对于丰富我国森林灭火训练和考评手段，探索建立规范化、信息化森林灭火指挥员训练考评体系，具有重要价值和现实意义。

下一步，该公司将全力保障应急管理部森林消防局组织开展全国森林消防指挥员培训，根据培训情况对软件进行优化完善，将系统更好地满足需求和贴近实战。（刘玉明 殷媛）

(责编：赵竹青、陈键)
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