原标题：2022年成英国有记录以来最热一年

据物理学家组织网报道，英国专家28日表示，在经历了一年的热浪和最少的降雨之后，2022年成为英国有记录以来最热的一年。

英国气象局在一份声明中表示，今年是“英国年平均气温最高的一年，超过了2014年创下的最高纪录，当时的年平均气温为9.88℃”。

英国气象局国家气候信息中心负责人马克·麦卡锡表示：“2022年将是英国有记录以来最热的一年，今年的酷热持续时间也相对较长。而且，除12月外，每个月的气温都高于全年的平均气温。”

麦卡锡指出，今年夏天，英格兰和威尔士的大部分地区经历了干旱、高温和热浪以及降雨稀少。西北欧也出现了类似的情况。法国国家气象局表示，今年也有可能是法国有记录以来最热的一年。

数据显示，今年7月，英国的气温也打破此前同期最高气温纪录，气温首次超过40℃，今年7月也是南部有记录以来最干旱的月份。一个国际研究团队7月发布的分析报告也指出，人类活动导致的气候变化使今年英国热浪的发生率至少提高了10倍。

干燥的环境使泰晤士河的源头干涸，并向下游移动了数公里。卫星图像也显示，随着英格兰南部、中部和东部大片土地干涸，英国传统上绿意盎然、郁郁葱葱的乡村变成了黄色和棕色。

气候科学家一致认为，人类燃烧化石燃料产生的碳排放正在使地球升温，增加了干旱、热浪和其他极端天气事件的危险和严重程度。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

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