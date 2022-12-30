原标题：2021年全国平均工资多少？哪儿的人最能“花”？数据来了

近期，国家统计局编著出版了《中国统计年鉴2022》，不同地区的平均工资水平如何？哪个地区的人最能“花”？哪个地区的人最能“吃”？

2021年全国平均工资有多少？

《中国统计年鉴2022》显示，2021年全国城镇非私营单位就业人员平均工资为106837元，首次突破10万元，比上年增加9458元，名义增长9.7%。

分地区来看，城镇非私营单位中，北京(194651元)、上海(191844元)、西藏(140355元)、天津(123528元)、浙江(122309元)、广东(118133元)、江苏(115133元)、青海(109346元)、宁夏(105266元)、重庆(101670元)就业人员平均工资超过10万元。其中，北京和上海超过19万元，西藏超过14万元。

2021年全国城镇私营单位就业人员平均工资为62884元，比上年增加5157元，名义增长8.9%。

分地区来看，城镇私营单位中，就业人员平均工资排在前列的有：北京(100011元)、上海(96011元)、广东(73231元)、浙江(69228元)、江苏(68868元)、西藏(66311元)、天津(65272元)、福建(62433元)、海南(62284元)、重庆(59307元)。其中，北京超过10万元。

哪儿的人最能“花”？

《中国统计年鉴2022》显示，2021年全国居民人均消费支出24100.1元。其中，食品烟酒支出7178.1元，衣着支出1418.7元，居住支出5641.1元，生活用品及服务支出1423.2元，交通通信支出3155.6元，教育文化娱乐支出2598.9元，医疗保健支出2115.1元，其他用品及服务支出569.4元。

2021年居民人均消费支出排在前列的地区有：上海(48879.3元)、北京(43640.4元)、浙江(36668.1元)、天津(33188.4元)、广东(31589.3元)。

分别看各项支出排在前列的地区，食品烟酒支出排在前列的有：上海(12604.5元)、广东(10484.6元)、浙江(10160.3元)、北京(9306.6元)、福建(9167.5元)。

居住支出排在前列的有：北京(16846.7元)、上海(16136.8元)、浙江(9943.0元)、江苏(8433.6元)、福建(8300.8元)。教育文化娱乐支出排在前列的有：上海(4709.9元)、浙江(3768.7元)、天津(3372.5元)、北京(3348.0元)、广东(3241.6元)。

此外，衣着支出排在前列的有：北京(2104.4元)、上海(2086.9元)、浙江(2051.3元)、天津(1872.0元)、江苏(1783.9元)。医疗保健支出排在前列的有：北京(4285.7元)、上海(3877.9元)、天津(3747.6元)、浙江(2498.9元)、辽宁(2485.1元)。

哪儿的人最能“吃”？

《中国统计年鉴2022》显示，2021年全国居民家庭人均粮食(原粮)消费量为144.6千克，食用油为10.8千克，蔬菜及食用菌为109.8千克；肉类(包括猪肉、牛肉、羊肉等)为32.9千克，其中，猪肉为25.2千克，牛肉为2.5千克，羊肉为1.4千克；禽类为12.3千克，水产品为14.2千克，蛋类为13.2千克，奶类为14.4千克，干鲜瓜果类为61.0千克，食糖为1.3千克。

分地区来看，粮食(原粮)消费量排在前列的有：江西(174.3千克)、河北(173.8千克)、黑龙江(169.7千克)、甘肃(165.3千克)、湖南(161.5千克)。

肉类消费量排在前列的有：重庆(46.9千克)、四川(42.4千克)、内蒙古(41.8千克)、江西(37.7千克)、广东(37.6千克)。其中，猪肉消费量排在前列的有：重庆、四川、湖南、江西、云南。牛肉消费量排在前列的有：西藏、青海、宁夏、新疆、上海。羊肉消费量排在前列的有：新疆、内蒙古、西藏、青海、宁夏。

蔬菜及食用菌消费量排在前列的有重庆(147.4千克)、湖北(133.8千克)、辽宁(128.1千克)、江西(123.8千克)、河北(123.7千克)。干鲜瓜果类消费量排在前列的有：河北(86.5千克)、天津(85.5千克)、山东(80.6千克)、宁夏(80.6千克)、黑龙江(79.5千克)。

而禽类消费量排在前列的有：海南、广西、广东、安徽、湖南。水产品消费量：海南、浙江、上海、广东、福建。蛋类消费量：山东、河北、天津、河南、辽宁。奶类消费量：北京、上海、内蒙古、辽宁、山西。

此外，食用油消费量排在前列的有：黑龙江、重庆、江西、湖北、湖南。食糖消费量：西藏、重庆、黑龙江、浙江、甘肃。(吴家驹)

(责编：赵竹青、陈键)

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