期待新职业打开更精彩的就业空间（纵横）
今年高校毕业生总规模达1076万人，规模首次突破千万人。教育部预计，明年高校毕业生规模将达1158万人，将同比增加82万人。在这样的背景下，新职业的涌现可以为广大毕业生提供更广阔的就业选择。
近期，《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》正式发布，净增了158个新职业，职业数达到1639个。新版大典共标注了97个数字职业，占职业总数的6%，同时标注了134个绿色职业，占职业总数的8%。让这些新职业、新工种拥有官方认可的“身份”，不仅能够增强从业者的职业认同感，而且有利于新产业、新技术领域的人才培养。
新的职业大典优化了部分职业归类，围绕建设制造强国、数字中国，发展绿色经济和依法治国等要求，增设或调整了相关中类、小类和职业。比如新增加的职业中，除了包括机器人工程技术人员、数据安全工程技术人员等在数字经济发展中催生的数字职业外，还包括碳汇计量评估师等在“双碳”目标要求下涌现的绿色职业。建立职业分类动态更新机制，及时更新发布新职业，及时颁发相应的职业技能标准，可以让新职业从业者更有干劲、更有奔头。
当前，受疫情影响，加上国际形势复杂多变，经济下行压力加大，就业形势严峻，新职业、新工种及时获得认可和肯定，既能促进就业增长，又可以引导年轻人的择业取向。比如，多数新职业具有分工细、专业度高、薪资高等特点，这对不少人未来的职业选择有很大带动作用。
新职业目录是社会发展的一面镜子，但一个职业的确立更需要获得社会公众的广泛认可。从这几年接连发布新职业、新工种的情况来看，有关部门认定新职业、新工种的节奏正在不断加快，让新职业、新工种拥有“身份证”的步伐在不断加快。
在认定新职业、新工种的同时，有关部门还需要加快推动建立新职业技能认证体系，完善技术标准，让从事新职业的技能人才有更明确的学习目标与动力，提升专业技能水平。同时完善人才培养培训机制，提升从业人员的素质和能力，打造数量充足、素质优良的从业人员队伍，并根据新职业的特点确定薪酬、晋升体系，使从业人员看得到收入提升空间和职业发展前景，增加他们从业的积极性和稳定性。
同时，社会各方也应该鼓励劳动者向更多新的职业领域迈进，选择新的职业发展和技能提升方向，进而推动我国相关产业向更高水准、更宽领域发展。
（摘编自《工人日报》）
《 人民日报 》（ 2022年12月30日 05 版）
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