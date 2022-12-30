原标题：深度经营 传递美好 浦发信用卡“2022年度账单”温情上线

行路不止，前进的脚步即将跨越2022；回首过往，留下的脚印满载期许与梦想。勤于记录不失为锁住美好的良方。近日，浦发信用卡“2022年度账单”温情上线，通过深度洞察用户数据，在珍视持卡人消费回忆的同时，为持卡人打造专属消费回馈，用金融温度拉开新年帷幕。

持卡人通过“浦大喜奔APP(7.0或以上版本)”或“浦发银行信用卡”官方微信公众号进入年度账单页面，即可浏览过往消费表现。在年度消费总数据的基础上，细化出消费偏好。值得一提的是，本次年度账单中涵盖年度最晚消费时间以及绿色环保贡献维度，在温情相伴的同时，进一步鼓励持卡人绿色低碳习惯的养成。

在温情回馈方面，本次年度账单特为持卡人准备双份奖品加持。持卡人在活动时间内阅读完年度账单后，跳转至“浦大喜奔APP(7.0或以上版本)”活动主页面，点击“领取2023新年礼”即可随机获得一份奖品。持卡人点击“查看我的新年祝福”后，可以额外获得一次领奖机会。奖品包含权益特惠刷卡金、商城特惠刷卡金、小浦消费券、支付宝定向刷卡金和微信定向刷卡金5种，最高面值666元。

年度账单作为浦发信用卡每年重要回馈活动，一方面嫁接金融科技，将用户数据以“浦大喜奔APP”为载体，做出精巧且清晰的千人千面呈现。流畅的界面结合简单便捷的操作方式，体现出“以客户为中心”的人性化考量。另方面，融入金融温度，无论是在维度设置还是回馈力度方面，均充分洞悉持卡人年底消费需求和消费场景需要，结合“66生活”品牌特色，深度经营用户，将每一次服务、每一份回馈强化与用户的情感关联。

让数据跃于眼前，让温情存入心间，年度账单是浦发信用卡不会缺席的温情陪伴。奔忙在途，浦发信用卡为持卡人记录看似平凡实则特殊的消费时刻。通过将生活的充实感与消费价值有机结合，浦发信用卡“2022年度账单”更具普惠力度与金融关怀，让持卡人带着2022年的美好回忆，奔赴即将到来的美好新年。金融为美好生活创造价值，相信浦发信用卡将不断提升金融服务质感，充分传递金融机构的暖意与温情。

(责编：曹淼、李源)

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