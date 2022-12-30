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两段高速同日建成通车 重庆实现县县通高速

人民网记者乔雪峰
2022年12月30日14:53 | 来源：人民网
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城开高速任河特大桥全景。交通运输部供图
城开高速任河特大桥全景。交通运输部供图
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12月30日，重庆城口至开州高速公路（以下简称城开高速）城口鸡鸣至县城段、重庆合川至璧山至江津高速公路（以下简称合璧津高速）合川城南枢纽至璧山西段建成通车，并分别于当天15时、12时18分正式向社会车辆开放通行。至此，城口县结束不通高速的历史，重庆实现县县通高速目标，全市高速公路通车总里程突破4000公里，以后从开州城区到城口县城的通行时间将由原来的4小时缩短为1.5小时。

据重庆市交通局相关负责人介绍，城开高速城口鸡鸣至县城段全长约30公里，通车后将极大缩短城口县城至开州等区县的车程。合璧津高速合川城南枢纽至璧山西段全长约43.7公里，通车后将串联三环、遂渝、渝蓉等多条大流量射线高速，有力带动沿线工业、旅游业、新型城镇化和农业现代化发展。

据了解，城开高速是国家高速G69银百高速的重要段落，项目起于大巴山陕渝界，经城口县北屏、县城、蓼子、鸡鸣、雪宝山，开州区满月、大进、温泉、白鹤，止于万开高速赵家互通，线路全长128.5公里，总投资234.5亿元。

重庆高速集团相关负责人介绍，本次建成通车的城口鸡鸣至县城段起于城口县葛城街道金竹湾附近，设城口互通与城口县城相通，经城口县城、蓼子乡、鸡鸣乡，与雪宝山北互通相接，路线全长约30公里，桥隧比高达98%，共设桥梁18座（其中特大桥4座）、隧道5座（其中特长隧道3座）、互通式立交2座、匝道收费站2处。主要控制性工程有蓼子特大桥、鸡鸣特长隧道。

记者从重庆市交通局获悉，除本次建成通车的两段高速外，今年重庆还建成通车了城开高速谭家至鸡鸣段、新田至高峰、巫山至大昌、黔江过境高速等项目，全年累计通车高速公路里程达到161公里，超额完成年度目标任务。投资完成方面，重庆市高速公路建设年度完成投资近500亿元，再创历史新高，为如期完成“十四五”建设目标任务、加快构建“三环十八射多联线”高速路网奠定下坚实基础。

(责编：郭思邈、吕骞)分享让更多人看到

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