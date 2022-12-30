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各部门积极服务旅客安全有序出行

2022年12月30日16:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月30日电（记者樊曦、周圆）元旦假期将至。随着出行客流攀升，铁路、电力、民航等部门严格落实安全保障，优化服务举措，服务旅客安全有序出行。

　　来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，铁路元旦小长假运输30日启动，自12月30日至2023年1月2日，为期4天。铁路部门动态安排客运能力，满足元旦假期旅客出行需求，12月31日为客流最高峰，预计发送旅客500万人次。

　　针对哈尔滨、长白山等地冬季冰雪旅游热门方向客流大幅增长的情况，小长假运输期间，中国铁路沈阳局集团公司安排开行长白山、哈尔滨等热门方向动车组列车22对，其中包括北京至长白山方向1对、沈阳至长白山方向1对、大连至长白山方向1对，为旅客“游山玩雪”提供更多出行选择。中国铁路武汉局集团公司预计管内客流以探亲、商务和省内短途出行为主，流向主要集中在汉宜铁路、汉十高铁、郑渝高铁襄万段等线路方向。武铁集团按照“一日一图”思路，动态灵活安排运力，精准开行旅客列车，适时启动周末线、高峰线，及时满足旅客出行需求。

　　电力方面，为做好旅客假期出行服务，自12月以来，南方电网贵州贵阳供电局联合贵阳铁路部门排查100余条铁路输电线路，同时在部分输电线路跨高铁、电气化铁路、高速公路等重要交叉跨越处安装测温仪，全天候对输电线路发热隐患进行跟踪监测，及时发现和消除用电安全隐患。国网浙江仙居县供电公司制订元旦保供电方案和应急预案，对仙居南站和管内金台铁路沿线供电线路设施、电动车充换电设施开展隐患排查治理，确保小长假用电安全可靠。

　　随着疫情防控措施优化调整，旅游市场不断回暖。海南三亚凤凰国际机场预计元旦小长假期间（12月31日至1月2日）执行航班1090架次、运送旅客17.7万人次。为全力保障广大旅客顺利出行，三亚机场提前增加保障人员、车辆储备，协调空管单位提高航班放行效率，缩短航班延误时长，确保航班正点起飞。南方航空汇总元旦当天适宜观赏日出的航班信息，推出“追光航班”产品，总计航班约120架次。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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